Fran Fuentes 17 FEB 2026 - 14:11h.

Hasta ahora sigue respondiendo con traductor y pinganillo

El vestuario del Barça está tremendamente enfadado con la jugada de Koundé y ponen de ejemplo una que les perjudicó en Vallecas

Las tensas intervenciones de Hansi Flick durante los últimos días han causado mucho revuelo. Tanto por sus palabras a la hora de criticar las actuaciones arbitrales como, incluso, por su manera de dirigirse a los jugadores del FC Barcelona tras la sonrojante derrota frente al Atlético de Madrid. Aunque ahora le han criticado sus intervenciones por un motivo novedoso: su uso del inglés. Y es que algunos aficionados entienden que, tras año y medio viviendo en España y teniendo entre dos y cuatro ruedas de prensa a la semana, ya es momento de haberse soltado con el lenguaje español. De hecho, hay quien se acuerda de otra personalidad a quien tampoco se le vio hablar públicamente en castellano al otro lado del puente aéreo: a Gareth Bale en el Real Madrid.

Es cierto (incluso obvio) que la mayoría de mensajes proceden de un sector de la afición del Real Madrid muy presentes en las redes sociales. Sin embargo, no deja de ser cierto que, hasta ahora, Hansi Flick no se ha atrevido a responder públicamente en castellano, ni en ruedas de prensa, ni en entrevistas superflash, ni en ningún otro contexto. No podemos saber si se trata de un problema de haber aprendido, o simplemente de seguridad y confianza, porque se sienta más reforzado hablando en inglés. Solo podremos advertirlo cuando le escuchemos, por primera vez, responder en español.

Otros técnicos que se atreven con los idiomas antes o después que Hansi Flick

Por otra parte, tampoco es algo extraño. Por ejemplo, Luis Enrique Martínez no ha empezado a responder en francés hasta esta temporada, su tercera al frente del Paris Saint-Germain. En la otra acera tenemos a profesionales como Xabi Alonso, quien ya se atrevía con una entrevista en alemán cuando apenas llevaba tres meses como jugador en el Bayern Múnich, allá por 2014.

O Unai Emery, quien tiene momentazos tanto hablando en francés con las botellas de agua, durante su época como técnico del Paris Saint-Germain. O sus famosos "Gudivinin" durante su etapa al frente del Arsenal. Con mayor o menor acierto, el gipuzkoano no le temía a practicar en un escenario de presión y no tenía miedo al error. De esta manera es como se aprende un idioma. Incluso Míchel Sánchez intenta responder en catalán en las ruedas de prensa del Girona FC.

Queda claro que cada persona necesita su tiempo, bien sea para aprender un idioma, o bien para atreverse a hablarlo en público. Sea como fuere, a Hansi Flick le afean el hecho de no hablar todavía en español, en un momento especialmente tenso para su equipo dado lo que consideran unos arbitrajes desfavorables. A continuación dejamos algunos tuits que critican esta circunstancia al entrenador alemán.