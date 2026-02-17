Celia Pérez 17 FEB 2026 - 09:44h.

A pesar de la derrota en Montilivi, el partido dejó una gran nota positiva. No es ningún secreto, pero Joan García volvió a lucir su mejor versión y a ser fundamental en un duelo en el que, si no llega a ser por sus paradas, podría haber acabado mucho peor. El meta catalán realizó hasta siete intervenciones claves, siendo alguna de ellas de mucho mérito y provocando el alago de miles de aficionados, y también el de Aitana Bonmatí.

La jugadora del Barça lazó en su perfil un tuit en el que se rendía al gran estado de forma del meta culé anoche frente al Girona. 'Joan García es muy bueno', escribió la centrocampista para alabar el partido de Joan García. Su comentario no pasó desapercibido y recibió decenas de respuestas de sus seguidores, entre las que se encontraban aquellas que también sugerían que ayudase al equipo masculino.

"Aitana, a este paso, calienta que sales...", "¡Sería brutal verte jugar con los chicos!", "A falta de Pedri, juga vos, por favor", "Aitana entra en el campo, por favor", o "¿Aitana, puedes jugar en el equipo masculino? No sé qué aporta Ferran a la delantera, por favor", son algunos de los comentarios que se pueden leer en las respuestas de su post.

Y es que el Girona ahondó este lunes en la herida del Barcelona y consiguió una victoria que es un golpe sobre la mesa en la ajustada pelea por la salvación, e incluso por Europa, y que alimenta más si cabe las dudas que dejó el equipo de Hansi Flick con la dolorosa goleada encajada ante el Atlético de Madrid en la ida de las semifinales de la Copa del Rey. Con un Joan García a su mejor nivel, el cuadro del técnico alemán necesita ahora cambiar la dinámica cuanto antes.