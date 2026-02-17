Ángel Gaitán se presenta en una oficina para denunciar a un hombre que insultó a un árbitro de fútbol

Miguel Casado 17 FEB 2026 - 14:58h.

Esta es la campaña de Ángel Gaitán con la RFFM

La hostilidad en el mundo del fútbol contra el arbitraje es, desgraciadamente, un tema muy presente y curiosamente normalizado. Los insultos, menosprecios y faltas de respeto hacia los colegiados se escuchan prácticamente en cada grada. Y no solo en las competiciones profesionales, sino que mismamente en el fútbol base se ven a menudo escenas desagradables con los árbitros como víctimas y protagonistas.

Con el objetivo de dar visibilidad y cancelar el comportamiento contra los jueces del juego, el empresario y creador de contenido Ángel Gaitán ha colaborado con la Real Federación de Fútbol de Madrid en una campaña con el vídeo adjunto a continuación.

En las imágenes, que son simuladas, el mecánico acude al puesto de trabajo de un hombre que ese mismo fin de semana había insultado a un árbitro en un partido de fútbol de niños.

El vídeo de Ángel Gaitán y la RFFM

"Se va a enterar este tipo, se va a enterar, hombre. Me cago en tu p*ta madre, gilip*llas. Que no tienes ni p*ta idea de hacer tu trabajo. Pero, ¿tú de qué vas? ¿Qué no has hecho nada?", espeta Gaitán imitando al otro protagonista.

"¿Te suenan estas palabras? Pues se las decías al árbitro tú este fin de semana en un campo de fútbol donde estaban jugando mis hijos y yo te estaba viendo desde la grada", le explica Ángel al actor.

"¿Cómo te sienta que venga yo a tu trabajo y te diga exactamente lo mismo? Porque tú estás trabajando, ¿verdad? Además estás aquí al lado de todos tus compañeros y están escuchando como alguien te está denigrando, te está echando pestes y te está humillando. Seguramente tú cobres más que el pobre chaval ese que además llevaba un brazalete, que indicaba que era menor de edad", añadía el influencer en el vídeo.

Gaitán invitaba a aquellos que realizan este tipo de comportamientos a dejar de hacerlos. "Si seguís así, iremos a vuestros trabajos y le enseñaremos a todo el mundo a qué os dedicáis y empezaremos a mostrar este tipo de realidades que hemos normalizado en el fútbol, pero que dan vergüenza ajena. Como padre, quiero que este tipo de cosas se frenen", completaba.

A continuación, tras aclarar que era un vídeo actuado, insistía en que el supuesto padre no era más que un voluntario que se había ofrecido para salir en el vídeo. Pero también dejaba un mensaje muy importante: "Hay que ser más educado, comprender, empatizar con nuestros compañeros que están realizando un trabajo. No gusta que vengan al trabajo a decirnos esas cosas".

Tal y como explican en la fotografía publicada por la Federación, "el presidente de la RFFM, Paco Díez Ibáñez, ha recibido la visita del empresario y creador de contenido Ángel Gaitán, con quien ha mantenido una reunión de trabajo para abrir nuevas vías de colaboración mutua en diferentes acciones deportivas, comunicativas y solidarias".