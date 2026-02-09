Redacción ElDesmarque 09 FEB 2026 - 10:57h.

Las cámaras de 'El Día Después' captaron el momento exacto en el partido ante el Villarreal

Wojciech Szczesny siempre ha verbalizado que lleva años fumando. El propio portero ha reconocido abiertamente su adicción al tabaco y admite que adquirió este hábito “cuando era muy joven” y que ahora simplemente “no puede ganarle”.

Como uno de los jugadores más carismáticos del vestuario del FC Barcelona, el portero polaco se ha ganado a la afición culé gracias a sus actuaciones bajo palos la temporada pasada, volviendo directamente del retiro para suplir a Ter Stegen. Pero ha sido un gesto en las últimas jornadas lo que ha causado extrañeza entre los amantes de fútbol al verle en el banquillo introduciéndose algo en la boca durante el partido. Un detalle en el que se fijó el programa El Día Después de Movistar+ con un vídeo que se hizo viral poco antes del parón liguero por Navidad.

El misterioso producto de Szczęsny, desvelado

La realidad es que el portero polaco estaba consumiendo una bolsa de nicotina, un producto alternativo al cigarrillo tradicional que se está utilizando en algunos países como Suecia como parte de su estrategia de reducción del tabaquismo tradicional. El producto se introduce entre la encía y el labio.

Wojciech Szczęsny, dispuesto a dejar de fumar

Con el ánimo de dejar de fumar, como ha declarado en varias ocasiones, el portero ha optado por esta solución. Si lo consigue, el portero dejará atrás su imagen icónica de fumador.