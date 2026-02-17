Miguel Casado 17 FEB 2026 - 10:52h.

El entrenador, además de mostrarse molesto con los árbitros, puso el foco en sus jugadores

Roberto Gómez da la razón al Barça en sus quejas arbitrales: “Hay persecución y los árbitros están favoreciendo al Madrid”

Compartir







El FC Barcelona perdió en Girona en el último encuentro de la 24ª jornada de LALIGA. Los de Hansi Flcik cedieron el liderato en un partido marcado por la polémica arbitral. Y es que cinco días después de ser goleados en el Metropolitano y de la queja formal al Comité Técnico de Árbitros, las decisiones de los colegiados volvieron a ser protagonistas en una nueva derrota blaugrana.

Una posible falta sobre Jules Koundé en el segundo gol del equipo de Míchel acaparó todas las miradas. Pau Cubarsi, en una entrevista sobre el propio terreno de juego, se mordió la lengua con su opinión sobre César Soto Grado. "Todo el mundo lo ha visto, no vamos a opinar. La gente ya sabe lo que ha pasado. Desde dentro no hemos podido hacer nada. No nos tenemos que meter con el árbitro", explicó el goleador de la noche.

Y como él -que después hizo también algo de autocrítica-, fueron muchas las voces descontentas con el estamento arbitral.

La autocrítica de Flick entre tanta protesta

A Flick también se le vio descontento con el trencilla durante los 90 minutos, pero cuando salió a comparecer delante de los medios, dejó varias declaraciones de autocrítica que ponían el foco en sus jugadores.

"No quiero hablar de ello [de los árbitros], porque creo que todo el mundo ha visto la situación, pero al final el Girona se lo ha merecido en la segunda parte", introducía. "Han tenido muchas ocasiones y nosotros hemos defendido especialmente mal en la transición, porque estábamos demasiado abiertos", añadía el alemán.

Lanzó un importante mensaje para sus pupilos, que tienen dos días libres. "Tenemos tiempo en las próximas dos semanas, en las que no tenemos partidos entre semana. Entrenaremos bien, pero también hay tiempo para descansar, que es importante. Volveremos el jueves y quiero otra mentalidad, otro nivel de entrenamiento y juego", aseguraba.

Dentro de todas las críticas a los colegiados, que él también hizo, el ex de la selección alemana alzó la voz para azotar al nivel del equipo, que no mostró "hambre de ganar los partidos después de perder contra el Atlético".

"Hoy no lo hemos conseguido hoy y estamos decepcionados, claro, tanto los fans, como los jugadores y los entrenadores", completaba.