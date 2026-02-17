Fran Fuentes 17 FEB 2026 - 10:34h.

Hay tres personas más en estado crítico que luchan por su vida en el hospital

Ana Peleteiro desvela los efectos de la anestesia en Benjamin Campaoré tras operarse: "Es todo un 'españolazo'"

Compartir







Un varón de mediana edad ha protagonizado un tiroteo durante un partido de hockey sobre hielo en Pawtucket, Rhode Island, Estados Unidos. Según informes recientes el agresor, que iba vestido de mujer, disparó contra su mujer e hija, una niña pequeña, causándoles la muerte, para, acto seguido, acabar con su propia vida con el mismo arma. Además, otras tres personas resultaron heridas como consecuencia del ataque, según informan las autoridades y los medios locales. Un suceso escalofriante que va un paso más allá de las, por desgracia, clásicas peleas en este deporte sobre patines.

La jefa de Policía de Pawtucket, Tina Gonçalves, dijo en una rueda de prensa que las tres personas hospitalizadas están en condición crítica y que la segunda víctima falleció en el hospital. Del mismo modo, corroboró las versiones iniciales que apuntan a que el tiroteo tenía un "objetivo" y se debía a una "disputa familiar", pero no declaró si las víctimas están emparentadas con el agresor o su edad.

Posteriormente CNN, citando fuentes policiales, indicó que el suceso derivó de una disputa doméstica, puesto que el agresor disparó contra miembros de su propia familia. Gonçalves confirmó que el sospechoso del tiroteo está fallecido y sugirió que se suicidó con el arma. Asimismo, el alcalde de East Providence, una localidad cercana, Bob DaSilva, publicó un mensaje de condolencia en Facebook en el que también informó que hay una niña fallecida, la hija del tirador, y que este "aparentemente también se quitó la vida".

El agresor y los muertos pertenecían a la misma familia, es un crimen doméstico

PUEDE INTERESARTE El All-Star Game da con la tecla con un nuevo formato para recuperar el mejor show de la NBA

El suceso tuvo lugar pasadas las tres de la tarde, hora local, durante un partido de hockey entre equipos de un instituto que se celebraba en la pista de hielo cubierta del Lynch Arena de la localidad, que además acogía un torneo escolar en el que participaban al menos cinco equipos de la zona, agrega el reporte. Así las cosas, el gobernador de Rhode Island, Dan McKee, indicó en X que las autoridades están investigando el tiroteo y que está en contacto con el alcalde, Donald Grebien, así como los cuerpos de policía estatales y locales.

El Buró federal de Alcohol, Tabaco y Armas está asistiendo en la investigación y se han desplazado al estadio numerosos efectivos policiales, de acuerdo con imágenes publicadas en redes sociales. De este modo, el jefe de las escuelas públicas del norte de Providence, capital de Rhode Island, Joseph Soho, dijo al Providence Journal que "todos los estudiantes involucrados en el partido están a resguardo" y que el tiroteo, ocurrido al inicio del partido, involucró a espectadores.