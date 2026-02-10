Logo de El DesmarqueEl Desmarque
Baloncesto
NBA

Jalen Duren y Moussa Diabaté protagonizan una fuerte pelea en la NBA con puñetazos y varios expulsados

Jalen Duren y Moussa Diabaté en la pelea de la NBA
Jalen Duren y Moussa Diabaté en la pelea de la NBA. @RevolverBets
Compartir

La NBA sigue dejando la boca abierta a todos los espectadores alrededor del mucho noche tras noche. Con el cierre del mercado invernal de traspasos todavía muy reciente, las plantillas han cambiado, jugadores con nuevos destinos y muchas cuentas pendientes que se suelen acumular. Todo explotó en la madrugada de este martes en el partido entre Charlotte Hornets y Detroit Pistons, un encuentro que acabó marcado por una pelea múltiple que obligó a los árbitros a expulsar hasta cuatro jugadores. Además, la NBA se encuentra a tan solo días del ‘All Star Weekend’, y la NBA Europa con la mirada bajo la lupa.

La pelea entre Jalen Duren y Moussa Diabaté

El duelo entre los dos equipos de la Conferencia Este era uno de los más esperados de los últimos días. Los locales llegaban a dicho partido tras 9 victorias consecutivas, mientras que los chicos de Detroit son el mejor equipo de dicha conferencia y no les iban a poner las cosas nada sencilla a unos jóvenes Hornets. El problema real llegó en el tercer cuarto, cuando todo saltó por los aires. Tras una acción bajo el aro, Jalen Duren y Moussa Diabaté protagonizaron el primer enganchón, con un inicial careo y golpe en la cara, que terminó con empujones e intento de puñetazos. Esto provocó la llegada de más jugadores al centro de la polémica. Lejos de calmarse la situación, el enfrentamiento fue a más cuando entraron en escena Isaiah Stewart y Miles Bridges, convirtiendo la pelea inicial en una auténtica trifulca sin sentido dentro de la cancha. Gente del staff técnico y de seguridad tuvieron que entrar al campo para tratar de evitar algo que parecía ya inevitable.

PUEDE INTERESARTE

Los árbitros detuvieron el partido durante varios minutos mientras revisaban lo sucedido y trataban de separar a los implicados. El resultado fue contundente: doble expulsión por cada equipo. Por parte de los Detroit Pistons, Jalen Duren e Isaiah Stewart fueron enviados al vestuario, mientras que en los Charlotte Hornets los sancionados fueron Miles Bridges y Moussa Diabaté. Además, el encuentro quedó lleno de faltas técnicas y un ambiente final un tanto enrarecido. Los Detroit Pistons se llevaron la victoria, provocando así la pérdida de la racha local y poniendo en evidencia que son uno de los mejores equipos de la NBA.

Temas