Saray Calzada 17 FEB 2026 - 10:05h.

Benjamin Campaoré ha pasado por el quirófano para operarse del tobillo

Ana Peleteiro se abre en canal tras sus confesiones con Jesús Calleja: "Me sostuvieron en uno de los momentos más delicados"

Compartir







Ana Peleteiro es una de las atletas más activas en sus redes sociales y no solo habla sobre aspectos relacionados con su profesión. La gallega muestra mucho de su día a día y en los últimos ha estado algo más desaparecido. Ella misma ha contado el motivo.

La atleta contaba que ha estado pendiente de su marido, Benjamin Campaoré. "Desaparecida porque hoy todas mis energías estaban con mi amor. Después de muchos años de dolor y cada día menos calidad de vida, por fin le han operado del tobillo. Cuatro horas de quirófano, un largo camino de rehabilitación y muchos mimos para que todo salga bien y pueda dejar de tener un marido cojeando 24/7", comenzaba diciendo en una de sus publicaciones.

Ana Peleteiro y los efectos de la anestesia en su marido

Ana Peleteiro desvelaba una anécdota de la operación. Tras pasar por quirófano, Benjamin decía que la anestesia le había hecho. "No fue anestesia general y estaba hablando en español", decía entre risas el entrenador. Más tarde contestó en francés y los médicos se sorprendieron de que pudiera hacerlo ya que anteriormente les había hablando en castellano. "Es que es todo un 'españolazo'", dijo la atleta en sus stories.

Benjamin es el actual entrenador de Ana Peleteiro, pero ahora durante un tiempo estará apartada de la élite ya que está embarazada. Este parón de la atleta lo habrá aprovechado el exdeportista también para ponerse a punto.

La gallega está viviendo uno de sus mejores momentos personales tras haber pasado un bache hace unos meses. Anunció su segundo embarazo y al poco confesó en sus redes que había abortado. Recientemente ha participado en el programa de 'Universo Calleja' y ahí se ha abierto para contar los momentos tan duros por los que pasó. Cómo se enteró de que estaba esperando a su segundo hijo y luego posteriormente cuando lo perdió.

Esto fue un mal sueño en su vida ya que no le frenó para luchar por su sueño de ser madre de nuevo y poco después anunció que estaba esperando a su segundo hijo junto a Benjamin Campaoré.