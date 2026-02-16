El Rayo Vallecano sigue su calvario y entrenará toda la semana en Las Rozas

Jorge Morán 16 FEB 2026 - 16:59h.

El césped de su Ciudad Deportiva no está en condiciones

Pacha Espino y su denuncia por el estado de la Ciudad Deportiva del Rayo: "Está hecho mierda"

La goleada del Rayo Vallecano al Atlético de Madrid es sólo un espejismo de todos los problemas que tiene la entidad. El club vallecano no sólo no puede jugar en su estadio por el mal estado del césped, sino que tampoco pueden entrenar en su Ciudad Deportiva por el mismo motivo.

Ante el Oviedo el partido se suspendió a cuatro horas del inicio y frente al Atlético se jugó en Leganés. Pero a esto hay que sumarle todos los problemas que arrastran en su Ciudad Deportiva. "Los campos están hecho mierda", decía Pacha Espino a ElDesmarque sobre sus zonas de entrenamiento.

Una mudanza más en el Rayo Vallecano

El Rayo Vallecano volverá a los entrenamientos este martes con la intención de preparar el partido ante el Real Betis de este fin de semana. Eso sí, no lo hará en Vallecas. Según las informaciones de RNE y Unión Rayo, los de Iñigo Pérez se trasladarán a la Ciudad Deportiva de las Rozas, casa de la RFEF y de la Selección Española.

No es la primera vez que ocurre esta temporada. Ya en septiembre, el equipo vallecano se marchó a las mismas instalaciones por el problema del césped en su Ciudad Deportiva. Mismo motivo que ha obligado ahora a que entrenen lejos del barrio, desde el martes hasta el viernes.

Una situación cada vez más habitual esta temporada. La semana pasada, el Rayo se marchó a Getafe para entrenar el día de antes de jugar con el Atlético. Y no ha sido la única. En total, los vallecanos han entrenado en cinco sitios diferentes (Ciudad Deportiva del Rayo Vallecano, Virgen de la Torre, Ciudad Deportiva de las Rozas, Ciudad Deportiva del Getafe y Estadio de Vallecas).

Una situación que es una más dentro del calvario que viven tanto Iñigo Pérez, los jugadores y la afición. Una gestión nefasta de Martín Presa quién, con la ayuda de LALIGA, está manchando la imagen de un club centenario.

Los problemas de la Ciudad Deportiva

La Ciudad Deportiva del Rayo Vallecano es una auténtica vergüenza. El abandono de las instalaciones por parte del club es lamentable, con un sólo campo de entrenamiento para el primer equipo. Un terreno de juego que, además, siempre está en problemas, siendo un peligro para sus propios jugadores.

Esta situación se traslada también al resto de campos dónde el césped sintético es una ruina. La RFEF ya llamó la atención al club por este motivo y después de varias lesiones de jugadores jóvenes, pero en el Rayo Vallecano señalan al Ayuntamiento. Incluso les han pedido dinero para arreglar el césped en lo que es una muestra más de como Martín Presa pretende acabar con el equipo vallecano.

"Los sintéticos estaban muy mal y había que tomar una decisión. Fuimos nosotros, los jugadores, los que la tomamos porque teníamos que entrenar y no se podía en el campo sintético porque estaba hecho mierda", contó Pacha Espino a ElDesmarque después de negarse a entrenar en su Ciudad Deportiva.

Unos problemas a los que la plantilla, el staff técnico y la afición tienen que enfrentarse día a día y que, lejos de mejorar, siempre acaban con el mismo protagonista (Martín Presa) saliéndose con la suya.