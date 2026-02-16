Jorge Morán 16 FEB 2026 - 13:53h.

El Rayo Vallecano tuvo que jugar en Butarque contra el Atlético

El Rayo Vallecano venció al Atlético de Madrid en lo que supone una gran victoria en lo deportivo, pero no en lo institucional. Incluso Iñigo Pérez quitó mérito a los tres puntos conseguidos, situándose al lado de su afición en toda la polémica con el Estadio de Vallecas.

Una hinchada cada vez más atropellada por Martín Presa, llegando a dejar semivacío el estadio del Leganés para manifestarse a la misma hora contra su presidente. Un club centenario cada vez más manchado por el máximo dirigente y que empieza a ser un problema para LALIGA.

Martín Presa, el culpable de todo

La disputa del partido entre el Rayo y el Atlético en Butarque ha dejado en muy mal lugar a la competición. "Esto es una derrota institucional del Rayo Vallecano, que no deportiva, y es una derrota también de LALIGA", dijo Jorge Picón en ElDesmarket.

"Son incapaces de gestionar uno de sus principales activos, que son los estadios, además con el famoso CVC que se entregó a los equipos para que mejorasen sus instalaciones", señala el periodista. Un dinero que el Rayo rechazó para no tener que invertir en cantera o femenino. "¿Por qué LALIGA no sanciona de verdad al Rayo Vallecano? No sé si de manera deportiva o con queja formal a Presa, pero no se puede permitir esto", criticó.

Nacho Donado fue incluso más allá, señalando directamente a la competición gestionado por Javier Tebas. "Es de las cosas más vergonzosas de las cinco grandes ligas. Esto es de liga tercermundista", dijo de manera contundente. "No existen los mecanismos para defenderse ante esto. Da la sensación de que LALIGA tiene que no permitir que las ciudad deportivas o los estadios estén en esos estados. ¿Cómo se permite que el Rayo Vallecano haga esto? No es por falta de medios, fichan jugadores... ¿Cuánto puede costar la reforma?", reflexionó.

Picón avisó sobre lo que puede ocurrir y como los demás clubes pueden realizar 'una queja formal' contra el Rayo Vallecano. "Le ha tocado al Atlético, pero puede pasarle a cualquiera. Va contra el espíritu de la competición", zanjó.