El Athletic Club actualiza su enfermería. Tras el partido ante el Real Oviedo, el club ha emitido este lunes un doble parte médico en el que calma las aguas con Mikel Jauregizar y las eleva con Nico Williams, quien iniciará un nuevo tratamiento para tratar sus problemas de pubalgia.

Sobre Nico, la entidad anuncia que "ha comenzado un tratamiento con un especialista externo para tratar su pubalgia, con un trabajo específico por el que, a la espera de su evolución, causará baja en próximas convocatorias". De momento, no han dado detalles exactos sobre cuánto tiempo podría extenderse ese tiempo de baja.

Con Jauregizar, en cambio, sí hay buenas noticias. El centrocampista se tuvo que retirar del partido ante el Oviedo a los 61 minutos con gestos preocupantes, pero tras someterse a pruebas, "se descartan lesiones severas tanto ligamentosas como meniscales". De momento, tanto el centrocampista como el atacante quedan "pendientes de evolución".

Nico Williams eleva la preocupación

El extremo del Athletic está teniendo una temporada realmente preocupante. Sus problemas en el pubis le impiden desde hace meses rendir a su mejor nivel, lo que no sólo ha creado preocupación en Bilbao, sino también en el entorno de la selección española con vistas al Mundial 2026.

El caso es que esos problemas no le han impedido seguir jugando, pero con molestias. De hecho, ha participado 26 partidos esta temporada y suma más de 1.700 minutos, pero sólo ha sido titular en 18 ocasiones. Sin ir más lejos, ante le Oviedo ni siquiera estuvo convocado y unos días antes, en la semifinal copera ante la Real Sociedad, tampoco partió como titular. Ahora, en cambio, deberá parar durante algunas semanas con el objetivo de apartar de manera definitiva esos problemas de pubis. Se perderá al menos los dos próximos compromisos ante el Elche y el Rayo y está por ver si llegará a tiempo para la vuelta de semifinales de la Copa del Rey en Anoeta, fijada para el 4 de marzo.