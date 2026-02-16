Asís Martín Bilbao, 16 FEB 2026 - 12:19h.

Lo que Valverde pensó, pero no le dijo a los jugadores del Athletic en Oviedo

El 'Látigo' de Zarautz le estampó un beso a Jaure tras su golazo en Oviedo

Para los athleticzales resultó llamativo la falta de espíritu que el Athletic Club de Ernesto Valverde mostró durante toda la parte final del primer tiempo en el estadio Carlos Tartiere. Los rojiblancos hicieron parecer al colista, el Real Oviedo del uruguayo Guillermo Almada, durante algunos minutos, una apisonadora, no tanto por sus ocasiones de gol, sino porque se mostraron más intensos, más batalladores y más ganadores de duelos que un equipo que buscaba incluso acercarse a los puestos europeos.

Afortunadamente, la segunda parte del Athletic corrigió esa situación, parece ser que con varios gritos importantes en el vestuario tanto del entrenador de Viandar de la Vera como de los capitanes del equipo, pero lo cierto es que el Athletic ya mostró una cara mejor y se hizo acreedor a una importante victoria que le ha llevado hasta los 31 puntos y a situarse a tres del séptimo clasificado. Ni tan mal visto cómo va la temporada…

Esto dijo Valverde sobre la charla del descanso: "Hemos hablado que había que cambiar la dinámica y cómo estábamos en el partido porque se nos estaba yendo. Hemos acusado demasiado ese golpe del gol. La idea era cambiar hacia una actitud más competitiva y lo hemos conseguido”.

Mikel Jauregizar pasa hoy lunes pruebas médicas en Bilbao para descartar que sufre alguna lesión ósea. Dani Vivian ya ha entrenado con normalidad, Nico Williams no

Mikel Jauregizar, Yuri Berchiche y Oihan Sancet fueron claves en la victoria del Athletic en Oviedo

El centrocampista de Bermeo, del que se está a la espera de ver si el golpe recibido va a mayores o no, fue el autor del golazo que supuso el empate a uno. En ese gol y en el segundo, en el que Oihan volvió a demostrar su maestría desde el punto de penalti (ha metido nueve de los 10 que ha lanzado y los tres de esta temporada), participó Yuri Berchiche con un robo y con un centro al área.

A sus 36 años de edad, el lateral izquierdo de Zarautz sigue siendo un coloso, incluso cuando juega como central, aportando energía, calidad y empuje hacia arriba a un equipo necesitado prácticamente de todos esos ingredientes.

Y a todo esto, el lateral guipuzcoano dejó una de las imágenes del encuentro, al estamparle un beso en toda la frente a Mikel Jauregizar después de desplomarse tras su golazo al portero Aaron Escandell, que acabó suponiendo además tener que retirarse del terreno de juego por el golpe que había recibido poco antes en una disputa aérea.

La verdad es que la imagen de Oviedo es curiosa y habla bien a las claras de que Yuri Berchiche y Mikel Jauregizar son ahora mismo prácticamente el corazón armado y el alma del equipo de Valverde...