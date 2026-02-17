Diego Páez de Roque Madrid, 17 FEB 2026 - 22:29h.

El partido se detuvo tras un insulto racista sobre Vinicius

El gran problema de Camavinga en el Real Madrid: "Está en tierra de nadie, no evoluciona"

El partido entre el Benfica y el Real Madrid se paralizó tras el gol de Vinicius Jr. El brasileño aprovechó una de las pocas ocasiones que tuvo para correr entrando por la banda izquierda y, desde el pico del área, poner el balón en la escuadra.

Fue en la celebración cuando se armó todo el lío. Vinicius bailó en el córner delante de los aficionados, algo que no sentó nada bien ni a los aficionados ni a los jugadores del conjunto luso. Alrededor del '7' se formó una tangana que terminó en amarilla por su celebración y una discusión con Prestianni que duró varios minutos.

Vinicius acusa a Prestianni de llamarle "mono"

Ya se estaban colocando los jugadores alrededor del centro del campo mientras que el '7' del Madrid y el '25' del Benfica seguían dialogando. En un momento dado, mientras Prestianni se tabapa la boca, le dijo algo que encendió al brasileño.

Se fue corriendo a por el colegiado del partido con un enfado tremendo. Las cámaras pudieron captar como Vinicius le decía que el futbolista del Benfica le había llamado "mono".

Tras ello, el colegiado cruzó los brazos, haciendo el gesto de incidente racista. El speaker del estadio comunicó el protocolo por megafonía. Por otro lado, los jugadores el Real Madrid incluso parecían que se marchaban del terreno de juego, pues todos se acercaron a la zona de banquillos.

Allí, volvió a formarse una nueva tangana, donde Mbappé y Otamendi se encendieron más que nadie, pues tuvieron que ser separados en varias ocasiones en una discusión que mantuvieron durante varios minutos.

Vinicius Jr optó por sentarse en el banquillo. Pasaron varios minutos hasta que el colegiado reanudó el partido, ya con todos los jugadores sobre el terreno de juego y el ambiente algo más calmado. Durante el resto del partido, los aficionados del Benfica la tomaron con Vinicius Jr y Mbappé, pitándoles cada vez que tocaban la pelota.