Mbappé, la única novedad respecto al once ante la Real Sociedad

Los posibles rivales del Real Madrid si gana al Benfica y su camino a la final de la Champions League

Alineaciones confirmadas en Da Luz. El SL Benfica y el Real Madrid abren este martes el playoff de dieciseisavos de final de la Champions League con el partido de ida, que se disputa en Lisboa. Como era de esperar, tanto José Mourinho como Álvaro Arbeloa sacan sus mejores cartas en una cita decisiva para perfilar el billete hacia octavos de final.

Once del Benfica: bajas y novedades

El Benfica sale de inicio con Trubin; Dedic, Araújo, Otamendi, Dahl; Schjelderup, Aursnes, Barreiro, Prestianni; Rafa Silva y Pavlidis.

Respecto al partido que se disputó hace tres semanas, la única novedad que introduce Mourinho es la presencia de Rafa Silva en ataque junto a Pavlidis en detrimento de Sudakov, que tendrá que esperar su turno desde el banquillo.

Un banquillo local en el que esperarán su turno Ferreira, Antonio Silva, Barrenechea, Bah, Bruma, Ivanovic, Sudakov, Lukebakio, Lopes Cabral, Manu Silva, Ríos y Anísio Cabral. Cabe recordar que Mourinho no puede contar con Olivio Tomé por sanción.

Once del Real Madrid: bajas y novedades

Marcado por las bajas por lesión de Bellingham, Militao y Rodrygo y por la ausencia de Raúl Asencio por sanción, Arbeloa sale con su once de gala dentro de lo que tiene disponible, con la gran novedad de Mbappé regresando a la titularidad tras su ausencia ante la Real Sociedad y afianzando a Alexander-Arnold y Rüdiger en la línea defensiva. Con el inglés, además, Fede Valverde se afianza en el centro del campo con Camavinga y Tchouaméni, mientras que Güler estará destinado a hacer de enganche con Vinicius y Mbappé en ataque.

Así pues, el Real Madrid sale de inicio con Courtois; Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen, Carreras; Fede Valverde, Tchouaméni, Camavinga, Arda Güler; Vinicius y Mbappé.

En el banquillo blanco esperarán su turno Lunin, Carvajal, Alaba, Gonzalo, Dani Ceballos, Fran García, Brahim Díaz, Mendy, Mastantuono, Cestero, Joan Martínez y Thiago Pitarch. El último descarte es Fran González como tercer portero.