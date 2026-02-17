Ángel Cotán 17 FEB 2026 - 13:56h.

El técnico de Barakaldo clama contra los constantes errores en LALIGA

El Sevilla activa la maquinaria legal para defender a Almeyda

Compartir







BilbaoCuando Javier Clemente habla, el fútbol español escucha. El técnico de Barakaldo tiende a analizar la actualidad de su querido Athletic Club, pero su amplia trayectoria en LALIGA le permite abordar asuntos más generales. Este martes, en el que el colectivo arbitral vuelve a recibir duras críticas tras una nueva jornada liguera repleta de polémicas, 'El Rubio' denuncia "el mayor problema".

Clemente ha valorado la difícil crisis de credibilidad que atraviesa el sector arbitral ante los micrófonos de Onda Vasca. Allí, el que fuera técnico de Espanyol, Atlético de Madrid, Real Betis o Real Sociedad entre otros, valora el sinsentido de las reglas.

Javier Clemente denuncia el "el mayor problema" del arbitraje español

Aunque suma varios años sin ejercer desde los banquillos, Clemente nunca se ha alejado del fútbol. La pasión del técnico por el deporte rey no frena su interés, pese a denunciar que está empeorando: "Hay muchos errores arbitrales para unos y otros, el fútbol se ha salido de lo normal y lo han querido mejorar, pero 'a peor va la mejoría' que decía un directivo que tuve yo. El fútbol lo quieren mejorar y lo joden todo, el tema del VAR lo ha empeorado un montón y las reglas del juego también".

Una exposición que argumenta con los principales debates de cada fin de semana y a los que 'El Rubio' de Barakaldo no encuentra explicación: "El mayor problema es que nadie sabe hoy a ciencia cierta lo que es penalti o tarjeta y lo que no lo es. No se sabe nada".

Por último, Clemente lanzó la vista atrás para reconocer que los profesionales entendían mucho mejor las reglas del juego en el pasado: "Antes lo sabías incluso sin estudiar las reglas. En el Colegio de Entrenadores sabías todo lo que era y cómo era. Desde críos te lo sabías para poder jugar al fútbol. Ahora todo zona análisis y rayas y complicaciones que si el dedo gordo o el talón adelantado... lo han complicado mucho. O estaba delante con los pies o nada".