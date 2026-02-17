Basilio García Sevilla, 17 FEB 2026 - 10:15h.

El club ya ha presentado alegaciones y agotará todas las vías para recurrir la sanción

El Sevilla muestra íntegro el minuto y 25 segundos entre la roja de Galech y el estallido de Almeyda

Momentos complicados los que se viven en el Sevilla FC. A la amenaza de la zona baja de la tabla clasificatoria se une el hecho de que Matías Almeyda espera una sanción ejemplar tras su expulsión del sábado en el partido ante el Deportivo Alavés. La imagen ha dado la vuelta al mundo, y en el club están muy preocupados porque el equipo se quede descabezado en muchos partidos.

Almeyda, pese a sus evidentes carencias en el manejo de los partidos, es el líder indiscutible no solo del equipo, sino prácticamente del club. Con el presidente, José María del Nido Carrasco, y el director de fútbol profesional, Antonio Cordón, compareciendo públicamente cada varios meses, el entrenador hace las veces de portavoz del sentimiento del club, y aunque los resultados no son buenos y no son pocos los que se plantean un futuro cambio en el banquillo, el sevillismo está con él como demuestra que todo el estadio coreara su nombre después de que Galech Azpeteguía le expulsara tras el tremendo lío que se formó. El presidente, eso sí, mantuvo una conversación con Fran Soto, su homólogo en el CTA, un día después del partido ante los babazorros.

En esas, en el club no se han quedado quietos. Esperan que la primera sanción, la del Comité de disciplina de Primera y Segunda División -Competición de toda la vida- se conozca este miércoles. El organismo que preside María Josefa García Cirac se suele reunir los martes para estudiar las actas y decidir las sanciones, y un día más tarde se hacen públicas.

Las herramientas del Sevilla

El club, no obstante, no se ha quedado quieto y ya ha presentado alegaciones para reducir al máximo la sanción de Almeyda. Todas las imágenes de los hechos dejan claro que Galech Apezteguía no dice la verdad en el acta, pues el árbitro alude a que el técnico fue expulsado por “protestar una de mis decisiones de manera ostensible, realizando gritos y gestos de desaprobación hacia mi persona”. No se ajusta a la realidad. Por ahí, intentarán al menos que la tarjeta roja quede sin efecto.

Otra cosa es la reacción del entrenador, pero en el Sevilla tienen claro que irán a muerte en la defensa de Almeyda. Cuando se conozca la resolución, el club recurrirá a todas las instancias necesarias para intentar que la sanción a su preparador se quede lo más baja posible.