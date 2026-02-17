Jorge Morán 17 FEB 2026 - 17:13h.

Una más en el Rayo Vallecano con los aficionados del Oviedo

Una arqueta en el exterior del Estadio de Vallecas, la culpable del estado del césped

Compartir







Sigue el lío en Vallecas más de una semana después de la suspensión del partido con el Real Oviedo. Y como suele ser habitual, la gestión del Rayo Vallecano vuelve a quedar en entredicho tras la devolución de las entradas por el aplazamiento del encuentro de LALIGA EA SPORTS.

Horas después de todo lo ocurrido con el césped del Estadio de Vallecas, el club rayista informó de los métodos habilitados para la devolución de las entradas. Una de manera presencial, lo que ponía en grandes complicaciones a los carbayones desplazados, y otra a través de una transferencia bancaria con más dificultades que facilidades.

PUEDE INTERESARTE El homenaje de Ilias Akhomach a Óscar Trejo en su primer gran partido con el Rayo Vallecano

Cualquier aficionado que quisiera hacerlo de manera online debía enviar un correo al Rayo Vallecano en el que tenían que adjuntar: la entrada en perfecto estado, una declaración responsable firmada, una copia del DNI, el número de cuenta y el certificado de titularidad bancaria. Más problemas para dos aficiones sin culpa ninguna de todo lo ocurrido.

El 'blanqueamiento' de billetes en las taquillas del Rayo Vallecano

Es por ello que muchos aficionados, viendo las dificultades y el lío de hacerlo online, tomaron la decisión de presentarse en las taquillas. Este es el caso de Álvaro Menéndez, hincha del Real Oviedo que viajó a Madrid con otros cuatro amigos. "Al ver que no había venta online contactamos con un amigo que vive en Madrid para ver si se podía acercar a Vallecas durante la semana y sacarnos las 5 entradas", comenzó explicando en exclusiva a ElDesmarque.

Cinco entradas a un precio de 50€ cada una para ver un encuentro que nunca se llegó a disputar. "Como para hacerlo online era un rollo y había que presentar muchísimas cosas, decidimos dejárselas a mi amigo y que fuera él presencialmente de nuevo la siguiente semana", apunta. Y aquí es dónde llega el lío que él mismo ha querido desvelar en sus redes sociales.

Las entradas habían sido adquiridas con tarjeta de crédito, mismo método en el que esperaba recibir su devolución. Pero no fue así. "Cuando fue no le dieron opción a hacerlo por tarjeta y le dieron el dinero en efectivo. En nuestro caso, le dieron todo en billetes de 5€", desvela. En total, cincuenta billetes de cinco euros con una procedencia, sin duda, extraña.

No fue el único. Otro aficionado del Oviedo respondió el tuit de Álvaro desvelándole una situación parecida. "Un chico respondió diciendo que a él le habían dado 180€ en billetes de 10€", señala. Algo inexplicable. "En nuestro caso eran 250€, pero si llegamos a ser 10, serían 500€... Hoy en día no es cómodo (al menos para mí) ir con tanto dinero en el bolsillo".

El Oviedo se puso en contacto con sus aficionados

Las informaciones tras la suspensión del partido apuntaban a que el Rayo Vallecano, como culpable de lo ocurrido, se haría cargo de todo el dinero gastado tanto por el Oviedo, como por sus aficionados. Una decisión no oficial, pero que parece que ya se ha puesto en marcha o por lo menos por parte de los asturianos.

"El Oviedo hizo un formulario donde indicamos todos los gastos que nos causó la situación. Adjuntando tickets y demás", desvela Álvaro, quién tuvo suerte y pudo quedarse junto al resto de su grupo en la casa de su amigo. "En nuestro caso solo pudimos adjuntar tickets de gasolina y peajes porque las comidas y cenas no recogimos tickets ni nada", señala el hincha, que quita de cualquier culpa al Oviedo y a la afición rayista.

"El Oviedo no debería hacerse cargo de nada. Vamos, prefiero que no me den nada si va a ser dinero del Oviedo que nada tiene que ver en todo este lío... En todo caso supongo que si alguien nos paga algo (que lo dudo), sería el Rayo", zanjó en exclusiva para ElDesmarque. Sin duda, una más en la gestión de un Martín Presa que sigue manchando la imagen de un equipo, un barrio y una afición como la del Rayo Vallecano.