Jorge Morán 17 FEB 2026 - 14:26h.

Trejo, el capitán sin brazalete del Rayo Vallecano

Una arqueta en el exterior del Estadio de Vallecas, la culpable del estado del césped

Compartir







Si hay una figura importante dentro del vestuario del Rayo Vallecano esa es la de Óscar Trejo. El argentino, que se retiró de la capitanía por todos los problemas con el club, es el líder de la plantilla y aunque esta temporada apenas cuenta con minutos, todos le sienten como el más indispensable.

Una figura que es el primero en hablar con los nuevos que llegan al Rayo Vallecano, como el propio Pacha Espino desveló en ElDesmarque. "Todos los que venimos sabemos lo que hay, y el Choco (Trejo) nos dice lo que hay", comentó en exclusiva. Algo que en este mercado de invierno habrá ocurrido de nuevo, tanto con Carlos Martín, cedido por el Atlético, como con Ilias Akhomach, cedido por el Villarreal.

PUEDE INTERESARTE El Rayo Vallecano sigue su calvario y entrenará toda la semana en Las Rozas

Ilias Akhomach homenajea a Óscar Trejo

El marroquí está siendo una de las grandes sensaciones de los de Iñigo Pérez en estos últimos partidos. Tuvo un gran estreno con Osasuna, brilló con el Real Madrid en el Bernabéu y consolidó su figura frente al Atlético en su primer gran partido con el Rayo Vallecano. Incluso a punto estuvo de marcar su primer gol con la franjirroja después de una gran jugada con Ratiu.

Pero lo que más llamó la atención del ex del Villarreal fue tras ser sustituido. Ilias regaló su camiseta a un aficionado del Rayo Vallecano presente en Butarque y al llegar al banquillo, cogió la camiseta de Óscar Trejo. No lo hizo por frío, pues el club cuenta con sudaderas y abrigos, sino como una especie de homenaje al argentino.

Ilias vivió los últimos minutos con la camiseta de Trejo dada la vuelta, mostrando su número y su nombre por delante. El 'Chocota' habrá sido una figura importante en la adaptación del extremo a Vallecas e Ilias quiso agradecerlo con un gesto que dice mucho más de lo que parece.

Tras el partido, esta imagen se repitió e incluso fue mucho más destacada. El Rayo Vallecano publicó un vídeo en TikTok de los jugadores celebrando la victoria en el túnel de vestuarios y ahí aparecía Ilias, con la camiseta de Trejo y señalando su nombre en varias ocasiones. Un homenaje sentido para un futbolista que muchos le ven como el mejor jugador de la historia del club.