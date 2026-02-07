Celia Pérez 07 FEB 2026 - 17:23h.

La suspensión del Rayo Vallecano-Real Oviedo promete traer cola. El cuadro asturiano está indignado y pidiendo los tres puntos del encuentro que no se ha disputado. Y no menos indignada se encuentra la afición franjirroja por la gestión de Martín Presa y el césped del estadio vallecano. Pues bien, ahora el Rayo Vallecano ha lanzado un comunicado para informar a los aficionados que habían adquirido entradas para dicho encuentro.

Comunicado del Rayo Vallecano por las entradas frente al Real Oviedo

"El Rayo Vallecano de Madrid comunica que, tras la suspensión del partido previsto para el día de hoy ante el Real Oviedo, las entradas adquiridas para el mismo serán válidas para la nueva fecha en la que se dispute el encuentro.

No obstante, aquellas personas que deseen solicitar la devolución del importe de las localidades podrán hacerlo de las siguientes formas:

Devolución presencial:

Para la devolución en la taquilla del Estadio de Vallecas será necesaria la entrega de la entrada, en perfecto estado, para la correcta lectura del código de barras.

Las taquillas permanecerán abiertas el martes 10, miércoles 11 y jueves 12 de febrero, en horario ininterrumpido de 11:00 a 20:00 horas.

Devolución vía transferencia bancaria:

Aquellas personas que no puedan personarse en las taquillas del estadio o que prefieran no desplazarse hasta las mismas, deberán enviar un correo electrónico a taquilla@rayovallecano.es adjuntando:

Copia de la entrada, en la que se visualicen claramente todos los datos identificativos de la misma, incluido el código de barras.

Declaración responsable firmada, en la que se manifieste ser el legítimo propietario de cada una de las entradas para las que se solicita la devolución.

Copia escaneada del DNI, NIE, NIF o de cualquier otro documento oficial de identidad del solicitante.

Número de cuenta bancaria (IBAN) en la que desee que se realice el ingreso.

Certificado de titularidad bancaria de la cuenta facilitada".