Miguel Casado 17 FEB 2026 - 16:31h.

El precandidato ha asegurado contundentes acciones si es presidente

El esfuerzo de Lamine Yamal para jugar el Girona - Barça con fiebre

Compartir







La carrera por la presidencia del FC Barcelona ya está más que en marcha y Víctor Font ha anunciado una de las medidas que tomará en caso de resultar ganador, que consiste, ni más ni menos, en denunciar al Real Madrid y al Comité Técnico de Árbitros.

En uno de los actos del movimiento 'Nosaltres' , que pretende imponerse a Joan Laporta en la pugna por la 'llave' del Barça, el precandidato ha declarado sus intenciones. "Defender el club no es hacer proclamas y grandes gritos, es actuar. Defender el club es denunciar a Real Madrid Televisión y los conflictos de interés que hay con una señora que es parte del CTA", comentaba refiriéndose a Yolanda Parga, esposa de un empleado del Real Madrid.

Críticas al modelo de Joan Laporta

Continuando con esa actitud tan contundente, Font insistió en que la defensa del club de la Ciudad Condal debe basarse en "hechos y no palabras" y criticó la gestión de la junta directiva encabezada por Joan Laporta, a la que ha acusado de "inacción".

"Un modelo personalista no sirve para gobernar un club como el Barça en 2026. Nosotros tenemos gente que ha estado parte del estamento arbitral, hay profesionales que tienen un buen conocimiento de cómo funcionan las instituciones deportivas, y esto ya lo iremos explicando en los próximos días", apuntaba.

El aspirante a la presidencia aseguró que "el Real Madrid está consiguiendo lo que busca: adulterar la competición" y puso sobre la mesa un dato sobre los penaltis pitados a favor de los blancos: "En los últimos cinco años le han pitado 26 penaltis más a favor que al Barça. Estos son los hechos. Se ríen de nosotros en la cara", ha añadido.

Además, Font criticó la gestión de los últimos años en Barcelona, asegurando que "ir de la mano de Florentino y Tebas" no concuerda con la defensa del club y deslizó los beneficios de mantener vínculos con entidades como LALIGA o la Real Federación Española de Fútbol.

"El populismo y el personalismo no son buenos para un club como el Barça. Lo estamos viendo claramente en la situación actual. Hoy, muchos socios y socias estamos enfadados porque, repito, nunca nos habíamos sentido tan desprotegidos como ahora, y eso es grave", completó.