El esfuerzo de Lamine Yamal para jugar el Girona - Barça con fiebre

El futbolista no estaba en las mejores condiciones

Lamine Yamal no paró hasta que Koundé se volvió a tirar al suelo en la jugada del pisotón

El Barcelona sumó una nueva derrota este lunes en Montilivi. El equipo culé se adelantó por mediación de Pau Cubarsí, después de una primera mitad repleta de ocasiones y un penalti fallado por Lamine Yamal, pero el conjunto de Míchel Sánchez empató por obra de Thomas Lemar y solo Joan García, con varias paradas de mérito, evitó que el 2-1 no llegara hasta el 87', obra de Fran Beltrán. Más allá del falló del '10' culé desde los once metros, el extremo fue uno de los grandes protagonistas tratando de liderar el equipo en un partido en el que no encontraba en óptimas condiciones.

Y es que Bojan Krkic, en Què T'hi Jugues, ha desvelado que Lamine Yamal jugó este lunes con fiebre. "Lamine ayer jugaba con fiebre y empastillado porque tenía mal de estómago. Antes del partido no se encontraba bien", contaba al hablar del estado del extremo culé. Al parecer el futbolista no se encontraba bien físicamente, pero aún así decidió estar con el equipo y poder aportar su talento en el terreno de juego.

Fue en un partido en el que no estuvo exento de polémica y en el que el joven extremo culé tiró del carro cuando el equipo lo necesitó. El '10' culé el tiró de liderazgo para mandar a Koundé al suelo, y así poder aumentar la presión sobre el colegiado para tratar que el 2-1 no subiera al marcador. Siempre bajo los focos, Lamine también fue protagonista en la recta final de un choque de alta tensión. Hubo intensidad de principio a fin y eso se reflejó en las reacciones de unos y otros a la acción más polémica del choque. Se produjo con el tiempo casi cumplido cuando Joel Roca entró con mucha dureza a Lamine Yamal para frenar un ataque blaugrana. Se desencadenó la trifulca.