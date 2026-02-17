El Barça sufre el debate de los lanzadores de penalti que ya padeció el Real Madrid

Saray Calzada 17 FEB 2026 - 13:04h.

Lamine pidió el penalti después de que Raphinha cogiera el balón

Hansi Flick, la voz de la autocrítica entre tanta protesta del Barça contra los árbitros: "Quiero otra mentalidad"

El FC Barcelona cayó derrotado ante el Girona en LALIGA. Esto le hizo perder tres puntos y el liderato, que lo ha recuperado el Real Madrid. Se está hablando mucho de las decisiones arbitrales y lo que estas condicionaron el encuentro, pero hubo otras acciones que pudo marcar el devenir del partido. Justo antes del descanso, Dani Olmo cae al área y el colegiado pitó penalti. Raphinha en un primer momento cogió el balón, pero cuando Lamine Yamal se acercó se lo acabó cediendo. El '10' lo estrelló en el palo y el empate a cero se mantuvo en el marcador.

Más allá del debate de si se debió lanzar de nuevo o no porque entraron jugadores en el área antes del lanzamiento, está comenzando a surgir otro en las redes sociales. ¿Quién debe tirar las penas máximas en el club azulgrana? Antes de que se estableciera esta temporada a Lamine como lanzador habitual, Rpahinha y sobre todo Robert Lewandowski eran los encargados. En el caso del partido contra el Girona no podía ser el polaco porque no estaba en ese momento en el campo, pero sí el brasileño, de hecho, fue el primero que cogió el balón.

¿Quién debe lanzar los penaltis?

"¿Por qué Raphinha le da ese penalti a Lamine? Raphinha debería ser nuestro lanzador designado", "Nunca me ha gustado cambiar de lanzadores de penaltis. Cada uno tiene su orden designado: Raphinha está por encima de Lamine en esa lista" o "Todos sabíamos que Lamine iba a fallar. No saben la diferencia entre el ego y la confianza; ahora vean el resultado" fueron algunos de los comentarios que se pudo ver en redes.

Esto recuerda a lo que pasó hace unos meses en el Real Madrid. Xabi Alonso estableció a Mbappé como lanzador, pero el francés por generosidad con Vinicius le dejó y lo falló ante el Valencia. En este caso se produjo la victoria de los blancos, pero en el caso del Barça no han tenido la misma suerte y quizás ese penalti fallado puede decidir parte del título.

El Barça ha tenido nueve penas máximas a favor y ha marcado seis, según los datos recogidos en 'Transfermarkt'. Raphinha ha marcado los dos que ha lanzado, mientras que el '10' ha fallado uno de los cuatro que ha tirado; y el polaco solo ha marcado uno de los tres tirados.