17 FEB 2026 - 15:45h.

La indignación del Barcelona va en aumento en las últimas semanas. A lo ocurrido en el Metropolitano con el Atlético, de lo que no dudaron en quejarse a través de todas las vías, hay que sumarle lo que pasó en Girona este pasado lunes. Un encuentro en el que los de Hansi Flick han perdido el liderato de LALIGA EA SPORTS tras una polémica jugada con Jules Koundé como protagonista.

El hombre que dio la victoria a los de Míchel Sánchez fue Fran Beltrán, pero el gran artífice de la jugada fue Echeverri. El argentino inició, regateó y tuvo un choque con Koundé que terminó con el futbolista culé tirado en el césped. En las imágenes, el pisotón de Claudio se veía clarísimo, pero el colegiado decidió no señalar la falta en una decisión que ha mosqueado mucho al Barça.

Raphinha, el último en pronunciarse

Como uno de los capitanes del equipo, Raphinha Días ha querido dar su postura de lo ocurrido. Lo hizo con un post en Instagram con varias fotografías del partido y un texto que era un mensaje claro contra muchas de las decisiones del estamento arbitral.

"Bueno, tenemos muchas cosas que mejorar, pero no solo nosotros", comienza el texto del brasileño, que aunque muestra autocrítica, no duda en señalar a los árbitros. "Es muy complicado cuando las normas son diferentes si va en tu favor o en contra, pero si tenemos que jugar contra todos, para ganar, no pasa nada… Lo vamos hacer. Visca el Barça siempre", apuntó Raphinha.

Las palabras del capitán han sido aplaudido por muchas, desde jugadores como Fermín López o aficionados molestos con todo lo ocurrido en Girona. Una semana en la que el Barça ha puesto el punto de mira, como ya hizo el Real Madrid hace un tiempo, en el estamento arbitral y sus continuos errores.