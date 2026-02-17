Desvelada la camiseta del Real Madrid por su 125 aniversario

Celia Pérez 17 FEB 2026 - 13:53h.

El Real Madrid afronta este martes en una cita clave en Champions League. Los de Álvaro Arbeloa viajan hasta Lisboa para medirse al Benfica en la ida de la eliminatoria de acceso a los octavos de final. Un día en el que miles de madridistas miran hacia el estadio Da Luz y que además han conocido cómo será la camiseta del 125 aniversario.

Durante la próxima temporada, la del 2026/2027, el cuadro blanco cumplirá 125 años y para ello ya trabaja junto a Adidas para tener la que será la camiseta conmemorativa del aniversario, que se lanzará a principios de 2027. Según desvela el portal Footy Headlines, uno de los rasgos más característicos de la indumentaria será el escudo, recuperando el primero del club blanco formado por una M, una C y una F.

En cuanto al diseño, la camiseta estará inspirada en el legado histórico del club y predominará el blanco, con las líneas de la marca, el escudo del Real Madrid y el de la marca deportiva en un tono grisáceo muy claro. La idea es que el equipo utilice dicha camiseta durante determinados partidos a lo largo de la temporada. De momento, solo es un adelanto de una idea que puede evolucionar a lo largo de estos mes.

El Real Madrid centra la mirada en Champions

Más allá de la expectación que siempre levante conocer los detalles de las futuras equipaciones, los aficionados blancos centran la mirada en el duelo de esta noche en Lisboa. Tan solo 20 días después de un partido para el olvido, que provocó la caída del top ocho y la obligación de repetir la fase previa a los octavos de final, el Real Madrid regresa a Da Luz. De templo de la décima a escenario de una derrota sonrojante, de la que busca revancha un equipo que volverá a estar liderado por Kylian Mbappé