El Big Data predice el final de LALIGA tras la jornada 24: 'sorpasso' del Madrid y el Betis se aferra a la Champions

Todas las polémicas arbitrales que han podido perjudicar al Barça esta temporada

Jornada de sorpresas en este fin de semana de LALIGA EA SPORTS. De los cuatro primeros clasificados, tan sólo el Real Madrid pudo conseguir los tres puntos, con derrotas de Barcelona, Atlético y Villarreal. Además, el Mallorca cae a unos puestos de descenso que se aprietan de nuevo.

Lo más significativo ha ocurrido en la lucha por el liderato. El pinchazo del Barcelona en Girona coloca al Real Madrid al frente de la clasificación, con un 55.1% de terminar como campeón al final de la temporada. Por su parte, el Big Data rebaja las opciones de los de Hansi Flick, con un 44.9% de terminar como líderes.

Además, a esto hay que sumarle otros dos pinchazos en zona de Champions League. El Atlético de Madrid terminó goleado con el Rayo Vallecano y no pudo aprovechar la derrota del Villarreal ante el Getafe. Pese a ello, el super ordenador de Driblab sigue situando a los rojiblancos en tercera posición con un 51.5% frente al 38.5% del submarino amarillo.

La lucha por entrar a Europa

El Real Betis sigue fuerte en su camino a volver a Europa la próxima temporada y mantiene una quinta posición que le daría el pase a la Europa League. Pese a ello, las derrotas de los dos de arriba hace que los de Manuel Pellegrino aumenten sus opciones de jugar en Champions, con un 20.7% de entrar en esa cuarta posición y un 85.8% de entrar en ese torneo.

En sexta posición está el Espanyol, inmerso en una mala racha de resultados que hace que el Big Data le descienda hasta la novena posición. Una lucha europea en la que también están el Celta, en puestos de Conference League, aunque con menos probabilidad de entrar (15.1%) que sus dos perseguidores, la Real Sociedad (16.6%) y el Athletic (17.0%).

Así está la predicción del descenso a LALIGA Hypermotion

Por abajo las cosas se vuelven a apretar. Real Oviedo (93%), Levante (66.3%) y Elche (37.4%) son los más candidatos a bajar, pero ojo con el Sevilla que crece sus opciones de descenso hasta 34.2%. El Mallorca, pese a entrar en ese 'infierno' es colocado por el Big Data en la posición número 15, con sólo un 21.2% de descender.

Respira también el Rayo Vallecano que, con un partido menos, sólo tiene un 5.2% de descender y el Getafe, que vuelve a ganar y se queda con un 5.3% de descender. Valencia con 6.6% y Alavés con 22.6% son otros de los equipos que deben estar muy pendientes al descenso.