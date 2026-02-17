Basilio García Sevilla, 17 FEB 2026 - 11:56h.

El Betis presenta la camiseta Forever Green con la que jugará ante el Rayo Vallecano

Este Betis empieza a oler a Champions

El Real Betis Balompié, en su compromiso por un mundo mejor, ha presentado la nueva camiseta de su plataforma medioambiental Forever Green. Desde hace ya varias temporadas, el equipo juega con una equipación especial uno de los partidos de la temporada, y en esta 2025/26 se ha señalado el del próximo sábado ante el Rayo Vallecano. El equipo verdiblanco, por cierto, ganó los cuatro partidos anteriores y este sábado irá a por la quinta victoria en duelos Forever Green.

Con el objetivo de poner en valor el patrimonio natural urbano como garantía del descenso de temperaturas, refugio climático y calidad de vida en las ciudades, el Betis ha presentado una camiseta con tonos naranjas, una especie de ‘homenaje’ a los tradicionales naranjos que dan sombra a las calles más emblemáticas de la ciudad de Sevilla. La clave es que está fabricada con pieles de naranjas y, además, el bético que la adquiera podrá hacer que su camiseta del Betis huela a azahar, el aroma de la primavera sevillana.

En uno de esos enclaves tradicionales de la ciudad, la Plaza Doña Elvira del Barrio de Santa Cruz, el club ha realizado un evento en el que se ha presentado esta indumentaria. Las rayas verdiblancas, en distinto tono de verde y en color albero, están enmarcadas en naranja, tonalidad en la que se serigrafía también el número y el nombre del futbolista. Además, la calzona -que llevaba la mascota Palmerín- es de color verde, dejando el negro ya para el derbi de la próxima jornada ante el Sevilla FC. La equipación de portero es similar, pero utilizando el azul y distintos tonos como color principal.

El dato más llamativo de todos es que la camiseta está realizada en un importante porcentaje con piel de naranja, en un tejido especial. El club las ha presentado con una foto de Antony y Álvaro Valles en las calles del barrio de Heliópolis, santo y seña del beticismo que tanto echa de menos los partidos de su equipo, y uno de esos sevillanísimos lugares llenos de naranjos.

El spot del Betis, con Heliópolis como protagonista, ha estado narrado por Antonio Álvarez 'El Bizcocho', uno de los hombres de moda tras conseguir el primer premio en la modalidad de chirigotas del Concurso de Agrupaciones del Carnaval de Cádiz:

Los datos de la camiseta

El club explica en sus medios oficiales que se trata de una “camiseta pionera fabricada con naranjas para visibilizar la importancia de los espacios verdes urbanos”. “Además, los dorsales de la camiseta cuentan con un diseño perforado, inspirado en la textura de la piel de naranja, que incorporan la tecnología scratch and sniff, una tinta sostenible y 100% libre de químicos que, al rascar, libera olor a azahar, símbolo de la ciudad, con el objetivo de que este mensaje concienciador no solo se pueda ver sino también respirar. Esta innovación ha sido posible gracias al fabricante especializado STAHLS TPT, que vuelve a sumarse al compromiso de Forever Green encargándose también de crear los nombres y sponsors que lucirán los jugadores”.

“La camiseta, de edición limitada y estética de corte retro, presenta una paleta cromática que combina el verde corporativo del Real Betis con un tono más oscuro inspirado en las hojas del naranjo y el color albero, tonalidad identitaria de la estética sevillana y eje visual del patrimonio histórico de la ciudad. Estas características se completan en el dorso, donde el diseño de la numeración integra una textura orgánica que evoca la piel de la naranja, cerrando así el tributo conceptual al fruto más emblemático de Sevilla. A nivel técnico, la camiseta está confeccionada mediante una mezcla novedosa de materiales de bajo impacto: al 16,2% de fibra orgánica obtenida de pieles de naranjas se suma un 37,8% de Lyocell (fibras naturales regeneradas obtenidas de celulosa de la madera) y un 46% de poliéster reciclado. Esta combinación elimina el uso de plástico virgen, transformando residuos en una prenda de alto valor tecnológico con un tejido suave, transpirable y de alta resistencia”, añade la nota de la entidad.

Un acto especial

El acto contó con la presencia de Joaquín Sánchez como representante del consejo de administración y Rafael Gordillo como presidente de la Fundación. Los dos legendarios exjugadores verdiblancos han protagonizado el momento más emotivo, alzando a un niño de la Escuela Betis para que rescatara la camiseta de entre las ramas de un naranjo.

Acudieron también Rafa Muela, gerente de la Fundación Real Betis Balompié; Miguel Ángel Campano, investigador del TEP130, profesor titular de la ETS de Arquitectura de la Universidad de Sevilla y secretario del Instituto Universitario de Arquitectura y Ciencias de la Construcción; y Eugenio Domínguez Vilches, catedrático de Botánica de la Universidad de Córdoba y exrector de la UNIA y la UCO.