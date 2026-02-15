Pepe Jiménez Sevilla, 15 FEB 2026 - 22:57h.

El uno por uno del Betis contra el Mallorca en Son Moix

Abde y Bakambu anotaron en la primera mitad; Muriqi recortó distancias en la segunda

Este Betis empieza a oler a Champions League. El conjunto dirigido por Manuel Pellegrini consiguió vencer al Mallorca (1-2) en un encuentro muy trabajado, muy serio, muy maduro... y muy cercano al Atlético de Madrid tras la derrota ante el Rayo Vallecano.

Cuando te has convertido en un equipo ganador, se nota; y cuando casi nada te sale de cara, también. El Mallorca arrancaba la cita de este domingo ante el Betis, que repetía el once del Metropolitano, en puestos de descenso y mientras los de Manuel Pellegrini se daban tiempo y minutos para asentarse en el césped, los locales vivían con la urgencia de anotar.

El Betis, como en el Metropolitano, decidió esperar, decidió replegar líneas y concederle el balón al Mallorca. Por su parte, los de Arrasate se apoyaban en la velocidad, el ingenio y el desborde de Virgili -que apunta a futbolista muy caro- y mientras el niño se divertía volviendo loco a Aitor Ruibal, los de Pellegrini preparaban su momento.

El momento llegó tras un semi error en mediocampo, tras un excelente pase de Fidalgo, un disparo notable de Antony y un rechace, con ayuda de Maffeo, que Abde mandaría a la red con máxima dulzura. Ni 20 minutos necesitó el Ingeniero para hacer bueno su plan.

El Mallorca intentó reponerse, iba, como si de una hormiguita se tratase, avanzando de manera lenta, precisa, sin cometer muchos errores, pero haciéndole el mismo daño que una hormiga le haría a un elefante. Ninguno.

Llorente se hacía grande, Natan lo sacaba todo y ni los errores inesperados movían al bloque bético. Marc Roca, sobresaliente, lo tapaba todo y cuando el reloj de la primera mitad se agotaba, Cedric Bakambu recordó la razón por la que el Betis apostó por él: golazo y al descanso (45+2').

Muriqi aprieta, pero no ahoga

El paso por vestuarios permitió a Jagoba Arrasate modificar algunas piezas, introducir algo más de velocidad, pero su equipo seguiría viviendo de la calidad de los mismos hombres: Virgili, Muriqi y Sergi Darder. Todo, absolutamente todo, pasaba por sus botas. Hasta los penaltis reclamados.

En la enésima combinación entre los tres, Darder pondría un balón tenso al área y Muriqi, ante un Bartra que quizá pudo apretar un poco más, firmaría un golazo a la altura, nunca mejor dicho, de pocos. A la escuadra, de cabeza, desde el primer palo (66').

Quedaban más de 20 minutos por disputar y el Mallorca, desesperado por salir de la zona de descenso, se soltó la melena. Ese exceso de ataque ofreció espacios, Antony, Abde y Bakambu perdonaban, Pellegrini gritaba y en el otro área, como casi desde el primer minuto, Virgili y Muriqi buscaban un tanto que no llegaba.

El Mallorca se marcha sabiendo que lo intentó, que sumó y buscó, pero sabiendo que cuando te enfrentas a un equipo ganador, a un equipo tan maduro, siempre hace falta mucho más. Arrasate vivirá la semana en descenso y el Betis... con el cercano olor a la Champions League.