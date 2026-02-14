Basilio García Sevilla, 14 FEB 2026 - 13:40h.

El chileno hace oficial la convocatoria en la víspera del partido de la jornada 24

Pellegrini no cuenta con el Cucho para Mallorca: "Es probable que en la próxima semana..."

Compartir







Algunos minutos después de que acabara la rueda de prensa previa que ha ofrecido Manuel Pellegrini, el técnico chileno ha ofrecido la lista de convocados para el partido que el Real Betis Balompié disputa este domingo en Son Moix ante el RCD Mallorca.

Estos son los citados por Pellegrini en una convocatoria de 21 futbolistas: Álvaro Valles, Diego Llorente, Natan, Marc Bartra, Altimira, Antony, Pablo Fornals, Ez Abde, Bakambu, Ricardo Rodríguez, Adrián San Miguel, Álvaro Fidalgo, Rodrigo Riquelme, Nelson Deossa, Marc Roca, Junior Firpo, Aitor Ruibal, Pau López, Rodrigo Marina, Ángel Ortiz y Pablo García.

PUEDE INTERESARTE La principal esperanza del Betis en Mallorca

En la rueda de prensa previa, el propio Manuel Pellegrini confirmaba que no habría variación alguna con respecto a la lista convocados de la pasada semana, por lo que aún queda para que el Cucho Hernández se incorpore a la convocatoria. "La lista de citados es la misma que el partido anterior, los mismos jugadores, ninguno se incorpora. Avanzan en su etapa de recuperación, unos más adelantados que otros, es probable que en la próxima semana Cucho y Chimy estén disponibles. A Héctor Bellerín le falta un poco más”, comentaba Pellegrini.

PUEDE INTERESARTE El '9' del Betis ante el Mallorca

El que sí ha entrado ha sido Antony a pesar de que estuvo participando de manera intermitente en los entrenamientos, participando solo el jueves y el sábado. Forma parte de trabajo específico de recuperación que el staff técnico y el cuerpo médico ha diseñado para el brasileño.

Rodri Marina para completar la delantera

Así las cosas, Pellegrini cuenta con Rodrigo Marina para completar una delantera que cuenta solo con Bakambu como '9' específico. El delantero del filial ha ido participando en las últimas sesiones de entrenamiento, y es la alternativa que llega de la cantera para el ataque. No obstante, el chileno apuesta más por otras opciones como la de colocar a Aitor Ruibal o a Pablo García como referencia en ataque.