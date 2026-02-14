Basilio García Sevilla, 14 FEB 2026 - 13:04h.

El Real Betis Balompié viaja este sábado a Palma de Mallorca para medirse en Son Moix a un RCD Mallorca que intenta despertar tras su derrota en el Camp Nou. Para la expedición a tierras baleares, Manuel Pellegrini va a citar exactamente a los mismos que fueron el domingo pasado al Metropolitano.

El chileno ha explicado en rueda de prensa que no habrá novedades en la lista de citados, por lo que el Cucho Hernández, el más esperado en estos momentos por el beticismo, tendrá que esperar al menos una semana más. “La lista de citados es la misma que el partido anterior, los mismos jugadores, ninguno se incorpora. Avanzan en su etapa de recuperación, unos más adelantados que otros, es probable que en la próxima semana Cucho y Chimy estén disponibles. A Héctor Bellerín le falta un poco más”, personalizaba Pellegrini.

No obstante, el entrenador bético no pone excusas y cree que tiene mimbres para formar siempre un once competitivo. “Tenemos un plantel de 25 jugadores, los que están lesionados no pueden estar considerados para esos partidos. Estamos primero con los que están al cien por cien, después la etapa de recuperación y el rendimiento individual. Son muchos factores para buscar un once inicial competitivo y que los cambios surtan efecto. Hemos tenido muchas lesiones. Tuvimos esa mala actuación con el Atlético de Madrid en la Copa, estamos centrados en LALIGA y ojalá cuando juguemos la Europa League tengamos más jugadores recuperados”.

Además, Pellegrini explicó que Antony no tiene problema para jugar este domingo en Son Moix. “Se encuentra igual, es una pubalgia que se sabe cómo evoluciona. Cuando se enfría el cuerpo duele más, a medida que vaya haciendo trabajo de recuperación, ojalá esa pubalgia vaya disminuyendo. Es lo que trata de dosificar, el trabajo de la semana. Cuando está caliente, las molestias son mínimas. Lo estamos ayudando, con cuidados, y ojalá evolucione lo antes posible”, explicaba el técnico.

Bakambu y la última visita a Son Moix. “Efectivamente ganamos con un centro de Ángel Ortiz y gol de Bakambu. Cedric siempre ha trabajado muy bien. Hablamos muchas veces de que se pedía el ‘9’ y teníamos un ‘9’. Este es el cuarto o quinto plantel más goleador. Sabemos la opinión del cuerpo técnico, todas las posiciones que se puedan mejorar son bienvenidas. Siempre ha trabajado bien y ojalá las ocasiones que tenga las convierta”.

La goleada del Atlético al Barça en Copa. “No, no siento alivio porque otro equipo pierda como perdimos nosotros. Es difícil dar explicaciones de por que suceden las cosas. Parecía improbable, pero el Atlético lo repitió con el Barcelona y se cayó con nosotros. El fútbol no es racional, es pasional, de momentos, de hechos, dentro de un determinado partido. Seguimos lamentando haber quedado eliminados en un partido falso que hicimos”.

Prioridad de Pellegrini. “LALIGA va a ser siempre lo prioritario, es el camino más largo, pero lleva a buscar competiciones europeas, que es lo que hemos hecho en estos años. Por ahora, estamos centrados en LALIGA, tenemos cuatro partidos al quedar fuera de la Copa del Rey, era importante saltar los dieciseisavos de la Europa League. Estamos centrados en el partido de Mallorca, en Europa intentaremos colocar el mejor once en cada partido para intentar seguir avanzando”.

Cambio en la forma de jugar. “Si solamente fuera la manera de jugar, seria muy fácil. El Barcelona habría hecho lo mismo que nosotros. El fútbol no es solamente un sistema, los partidos los ganan el rendimiento, los funcionamientos que son todos buenos o malos, de acuerdo a cómo se realicen. Llevamos seis años con determinado método de juego, lo variamos en algunas ocasiones, pero en términos generales vamos a ser un equipo que sale a por los partidos, esa mentalidad es la que hace crecer al equipo en esto seis años. Los traspiés suceden en el fútbol, a cada uno de los equipos, el Espanyol, el Villarreal… le pasa a todos los equipos igual. Intentaremos seguir siendo protagonistas del partido, pero en términos generales el concepto está claro, aunque haya variaciones”.

La recuperación de Amrabat. “Habría que preguntarlo al cuerpo médico, no se sabe exactamente su evolución y la de Isco. Depende. A medida que van teniendo más cargas, es distinto que otras lesiones que más o menos se saben cuánto tiempo va a ser. Ojalá se recupere lo antes posible, esperaremos con paciencia”.

Apercibidos y el derbi. “No, personalmente no lo miro, ni me interesa los que tienen tarjeta amarilla o no tienen. Intentamos hacer el mejor once inicial. Cuando llega la semana del derbi, sabéis la transcendencia que tiene, intentamos hacer un buen partido y sumar los tres puntos. Pero no dejamos de lado el resto de la competición por tener un derbi delante. Tenemos Mallorca, Rayo y después una semana larga para enfrentar al Sevilla”.

Cuarta plaza. “Conociendo el fútbol, cuando quedan 45 puntos o 48, siempre es factible mientas las matemáticas den El fútbol no baja los brazos y ni da todo por perdido. No dependemos de nosotros, pero tenemos que estar centrados en mejorar nuestro rendimiento, sumar la mayor cantidad de puntos en este mes en el que estamos solo en Liga y no en Europa. La ambición y exigencia es llegar siempre lo más arriba posible”.