Pepe Jiménez Sevilla, 12 FEB 2026 - 22:43h.

Cucho Hernández debe esperar un poco más

Manuel Pellegrini, posiblemente, no podrá contar aún con el Cucho Hernández

Manuel Pellegrini continúa sin demasiadas soluciones en la delantera. Con el Cucho Hernández reservado, a pesar de las ganas del jugador, y con el Chimy Ávila aún recuperándose de sus molestias, Manuel Pellegrini apunta a Mallorca nuevamente con Cedric Bakambu como única alternativa al '9'... de momento.

Porque en el Metropolitano, Manuel Pellegrini se presentó con Bakambu de delantero centro, con Marina como principal sustituto y hombres como Pablo García o Aitor Ruibal capaces de adaptarse a la posición, pero el chileno, cuando necesitó oxígeno en la posición, se decantó por colocar como falso delantero a Nelson Deossa. Alternativa inesperada.

En Mallorca se espera un encuentro diferente, se presupone que el Betis necesitará ser dominador ante un rival que le esperará y la alternativa de Deossa parece prácticamente descartada.

Es por ello que el chileno ha ido practicando diferentes alternativas durante la semana, ha ido probando situaciones y momentos, y será en la misma cita, según se presente el encuentro, donde tendrá que tomar la decisión de introducir a algún delantero por Bakambu si el africano necesita oxígeno.

El Cucho, 'objetivo derbi'

Todo este problema, eso sí, debería desaparecer de cara al encuentro ante el Rayo Vallecano. Ante los de Vallecas, si no ocurre ninguna desgracia, lo lógico es que Manuel Pellegrini pueda convocar tanto a Bakambu, como al Chimy Ávila o incluso al Cucho Hernández.

El objetivo en la entidad es que el ex de la MLS llegue apto y prácticamente al 100% al derbi ante el Sevilla, por lo que si la situación lo permite, el Cucho Hernández podría sumar algunos minutos ante el Rayo para, posteriormente, optar a la titularidad ante el máximo rival.

Sin prisa, pero sin pausa. Cuidados máximos, como llevamos contando varios días, de cara al tramo final. De momento, Bakambu apunta al '9' en Mallorca... con las dudas alrededor de su suplente.