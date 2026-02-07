Quién es Rodrigo Marina, el próximo canterano que puede debutar con el Betis

Álvaro Borrego 07 FEB 2026 - 17:43h.

Rodrigo Marina es la principal novedad de la convocatoria del Real Betis para el partido que disputarán este domingo en el Metropolitano. La baja a última hora del Chimy Ávila, sumada a la ausencia por lesión del Cucho Hernández, han propiciado que Manuel Pellegrini tenga que tirar del canterano para completar la citación, con altas probabilidades de darle incluso algunos minutos frente al Atlético de Madrid. La lógica dice que saldrá de inicio Cedric Bakambu, con opciones también para Pablo García, pero las múltiples ausencias podrían hacer que el hasta ahora delantero del filial disfrute de su puesta de largo en la élite.

Natural de Plasencia, Cáceres, llegó muy joven a la cantera verdiblanca, en categoría infantil, y fue quemando etapas hasta subir al División de Honor juvenil con 17 años, pero una grave lesión de rodilla frenó su progresión tras haber debutado con el Betis Deportivo en la Segunda RFEF. El año pasado recuperó su mejor versión y fue una de las piezas clave en los éxitos del primer equipo juvenil, logrando nada menos que 27 goles.

Especialmente decisiva fue su actuación en la final de la Copa de Campeones. El equipo de División de Honor Juvenil, por aquel entonces entrenado por Dani Fragoso, remontó al Valencia CF gracias a dos golazos de ‘9’ puro de Rodrigo Marina, con centros de Masqué y Morante, para acabar proclamándose por primera vez en su historia campeón de España. Y solo cuatro días más tarde el Real Betis anunció la renovación del gran goleador de la cantera, que firmó un nuevo contrato con la entidad verdiblanca que expira en 2028.

Este curso el internacional por las categorías inferiores de España se ha convertido en uno más del Betis Deportivo y desde la promoción de Dani Fragoso -con quien hizo sus mejores números en el filial- ha mejorado aún más sus prestaciones. Dos goles y dos asistencias le contemplan en los últimos cinco compromisos.

Pero especialmente brillante han sido sus apariciones con el juvenil A en la Youth League. Rodrigo Marina ha marcado en los cinco partidos que el Real Betis ha participado este curso en la Champions juvenil, logrando nada menos que 8 goles. Este miércoles fue decisivo para eliminar al Tottenham, logrando tres de los cinco tantos del partido. Este sábado se entrenó a las órdenes de Manuel Pellegrini, quien lo incluyó en la convocatoria tras la ausencia del Chimy Ávila. Hace unas semanas viajó a Salónica para el partido de la Europa League, viaje que le sirvió al entrenador para constatar que puede ser una opción muy a tener en cuenta.