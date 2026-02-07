Pepe Jiménez Sevilla, 07 FEB 2026 - 14:53h.

El Betis ha anunciado este sábado la lista de convocados para jugar ante el Atlético de Madrid en el Metropolitano y la gran novedad, además de la ausencia del Chimy Ávila, es la presencia de Rodrigo Marina, nombre de moda en la cantera verdiblanca.

Presente en la sesión de este sábado, el jovencísimo atacante se ha convertido en la gran novedad de Manuel Pellegrini ante la ausencia del Chimy Ávila. El argentino se suma así a las ausencias de Lo Celso, Isco Alarcón, Amrabat, Cucho Hernández y Héctor Bellerín, lateral que ha comentado Manuel Pellegrini en sala de prensa que debe estar disponible "en dos o tres semanas"

La lista completa la forman los siguientes nombres: Valles, Llorente, Natan, Bartra, Altimira, Antony, Fornals, Ez Abde, Bakambu, Ricardo, Adrián, Fidalgo, Riquelme, Deossa, Marc Roca, Junior Firpo, Aitor Ruibal, Pau López, Rodrigo Marina, Ángel Ortiz y Pablo García.

Manuel Pellegrini y sus dudas en la alineación

Con el gran número de ausencias en la lista, Manuel Pellegrini va reduciendo, poco a poco, las posibilidades de hacer cambios en su equipo.

De primeras, todo apunta a que Álvaro Valles volverá a la portería respecto a la Copa del Rey, Natan debería ser titular e incluso Ricardo Rodríguez podría volver al lateral; en el centro, es posible que Fidalgo entre para intentar tener más posesión; y arriba, en punta, lo lógico es que Cedric Bakambu vuelva a ser titular a menos que el chileno apueste, como sucedió en la segunda mitad en La Cartuja el pasado jueves, por Aitor Ruibal como '9' ante los de Simeone.