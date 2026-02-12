Álvaro Borrego 12 FEB 2026 - 10:25h.

El portero ha dejado su portería a cero casi en el 50% de los partidos

Álvaro Valles atendió a los compañeros de Onda Cero para hacer balance sobre el momento del equipo. El guardameta fue clave en el triunfo frente al Atlético de Madrid y volvió a dejar su portería a cero, algo que ha logrado prácticamente en la mitad de los encuentros que le ha tocado participar. Una vez superada la alternancia de principios de curso, el sevillano se ha convertido en una pieza fundamental para Manuel Pellegrini, siendo ese el gran premio a tantos obstáculos. En ElDesmarque hacemos repaso a sus declaraciones más destacadas.

El triunfo en el Metropolitano: "Fue una buena victoria. El equipo hizo un gran trabajo defensivo y aprovechó las oportunidades que tuvo en ataque y gracias a Dios pudimos sacar un resultado positivo. Sabemos de la complicación de ganar fuera de casa y más si es contra equipos de ese nivel. En esta Liga cualquiera puede ganarle a cualquiera. Hicimos un partido muy completo. El partido de Liga era distinto al de Copa, pero no había otro tipo de consigna. Habiendo jugado otro partido tres días antes, uno analiza los errores que ha tenido en el anterior para no cometerlos en el partido siguiente y, además, siendo el mismo rival".

Álvaro Valles ha dejado su portería a cero en casi el 50% de los partidos: "Son buenos números. No es solo mérito mío, la parte defensiva del equipo se está haciendo bastante bien. El portero contribuye, pero es un deporte colectivo y es de todos".

La alternancia en la portería: "Es la metodología y los pensamientos que tiene el míster. No es el primer año que rota la portería. Lo ha hecho siempre desde que está en el Betis. Yo estoy preparado para lo que viene, estoy al cien por cien y si el míster me elige doy lo máximo de mí".

¿Prefiere jugar LaLiga o la Europa League? "Yo, por mí, jugaría todos los partidos. El jugador es así de egoísta, por así decirlo. Siempre quiere jugarlo todo, pero sabes que no se puede. Yo sea Liga, Copa o Europa, sea cuando sea, siempre estoy dispuesto para competir".

El sueño de la Champions: "Lo nuestro es intentar sumar de tres en tres todas las semanas. Por suerte en Europa nos hemos librado de la eliminatoria de entre medias, nos podemos recuperar mejor para LALIGA y el equipo no le va a perder la cara en ningún momento a los puestos Champions. Jugarla me hace mucha ilusión, sobre todo por seguir superándonos cada año, eso habla muy bien de la ambición del equipo y del míster".

¿Mereció la pena un año en la grada? "Por supuesto que ha merecido la pena. Sólo con saltar a campo y ver a cincuenta o sesenta mil personas cantando el himno del Betis es un privilegio y cada día que me pongo esta camiseta lo estoy disfrutando al máximo".