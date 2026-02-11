Diego Llorente, sobre la mejoría del Betis: "Teníamos el peso de haber fallado a la afición"

Álvaro Borrego 11 FEB 2026 - 22:00h.

Diego Llorente atendió a los medios oficiales del Real Betis para hacer balance sobre el momento del equipo. El central fue clave en el triunfo frente al Atlético de Madrid y firmó el que muy posiblemente fue su mejor partido de la temporada, recordando por momentos aquel futbolista que tanto maravilló la campaña pasada. Una vez superadas sus molestias, el madrileño vuelve a ser una pieza importante para Manuel Pellegrini, siendo ese el gran premio a tantos obstáculos. En ElDesmarque hacemos repaso a sus declaraciones más destacadas.

Su gran partido en el Metropolitano: "A título personal es la recompensa a todo ese trabajo invisible del día a día que siempre ha estado ahí, pero por circunstancias no se deja ver siempre. En esta ocasión, con el apoyo de mis compañeros, he ido jugando más estas semanas, me encuentro bien y ojalá pueda contribuir lo que queda de temporada".

Ha sido duro volver tras la lesión: "A nivel mental ha sido complicado de gestionar, porque prácticamente lo estaba jugando todo hasta esa lesión. Fue delicada, porque te tienes que ir no solo a la zona afectada, sino al resto del cuerpo que quedó inactivo durante mucho tiempo. No tener una pretemporada al uso no me gustó, porque a mí me sirve mucho para coger el ritmo, pero la paciencia, la resiliencia y el ser paciente te da la recompensa".

Vuelve a ser importante: "Estaba contribuyendo en la medida de lo posible en la Europa League, que eso me daba minutos necesarios para seguir cogiendo ritmo, y la Copa del Rey. Sí que hubo molestias musculares que me impidieron tener más continuidad, pero dicen que año nuevo, vida nueva, y esperemos que eso sea así este año".

El varapalo de la Copa: "Sí, muy tocado, porque más allá de lo táctico, teníamos mucho sentido de responsabilidad, había lleno en el estadio, la gente hizo un gran esfuerzo, y teníamos ese peso encima entre comillas de haberle fallado. Fue un resultado muy abultado. Luego lo analizamos, a nivel individual cada uno sacó ese amor propio y orgullo que todo futbolista tiene".

Qué cambió del jueves al domingo: "Los planteamientos son totalmente distintos. A mí me gusta ver los partidos justo cuando acabo y el partido en casa confundimos la valentía con la temeridad incluso suicida de la presión que hacíamos. El otro día fuimos más inteligentes y aprovechamos las ocasiones que tuvimos. Fue una espina clavada. Lo primero que pensé fue en la afición, lo primero era devolverle ese cariño. Creo que se lo merecían y esperemos darle más alegrías".

El compromiso de la plantilla: "Es una cuestión de actitud ante las adversidades. Siempre las habrá y hay que asumirlo. A nadie le gusta tener cada partido seis o siete bajas, pero como quejarte no vale de nada creemos que tenemos una plantilla más que suficiente para afrontar lo que tenemos. Hemos tenido bastante mala suerte, porque son situaciones como las de Isco o Amrabat, la de Lo Celso que sale en Grecia y tiene esa mala suerte. Son acciones desafortunadas, pero hay dos opciones, quejarse o seguir con lo que tienes. Y el míster es el primero que tira hacia adelante".

El Betis, en dos competiciones: "A uno le gusta estar vivo hasta el final en tres competiciones, pero sabemos que esto es lo máximo. Ahora debemos aprovechar bien el tiempo que tenemos, tanto a nivel de recuperación de lesionados como para trabajar conceptos para los que estas semanas no había tiempo".

La lucha por Europa: "No me sorprende. Desde el principio de Liga ya se veía los que podían estar ahí, ahora parece que la Real Sociedad se está reenganchando, y da igual con quien te enfrentes porque cada equipo se juega cosas. Ningún equipo nos va a regalar nada".