El uno por uno del Betis contra el Mallorca en Son Moix

Álvaro Borrego 15 FEB 2026 - 22:56h.

Los goles de Ez Abde y Bakambu brindan al Betis un triunfo de oro

La brutal paliza de los ultras del Betis a los radicales del Nàstic de Tarragona

Compartir







El Real Betis logró un triunfo de oro frente al Mallorca. Los goles de Ez Abde y Bakambu permiten a los de Manuel Pellegrini consolidar la quinta plaza y empezar a mirar, ahora con mucho más peligro, a los puestos Champions.

En ElDesmarque ponemos nota, uno por uno, a los jugadores del Real Betis contra el Mallorca.

Álvaro Valles (6): Es un porterazo. Encaje o no, le da muchas cosas a este Betis. Otra vez el sostén defensivo cuando su equipo estaba en ventaja. Varias paradas de mucho mérito.

Aitor Ruibal (4): Su banda fue la principal debilidad del Betis. Virgili le generó muchos quebraderos de cabeza. Casi siempre expuesto al uno contra uno y casi siempre resultó perdedor de los duelos. Fue regateado hasta en cinco ocasiones. Solo ganó dos de los nueve duelos que lidió.

Diego Llorente (7): El entrenador lo quitó al descanso para evitar males mayores por su tarjeta, pero su primera mitad fue inmaculada. Casi perfecta. Lo ganó absolutamente todo. El 100% de los duelos aéreos y el 100% de los duelos terrestres. Ocho contribuciones defensivas. Cinco despejes, dos tiros bloqueados, una recuperación.

Natan (6): El ying y el yang. Sufrió mucho por arriba, siendo incapaz de ganar los duelos aéreos con Muriqi, aunque lo equilibró con solvencia por abajo. Nueve despejes realizó.

Ricardo Rodríguez (5): En su línea. Defender, equivocarse lo justo y correr los menos riesgos posibles.

Marc Roca (8): Su mejor partido en meses. En modo escoba. Lo barrió absolutamente todo. Hizo un partido excepcional en las ayudas. Omnipresente, siempre atento para corregir los descosidos que dejaban sus compañeros.

Fidalgo (7): Ha llegado para agarrar la titularidad. Un seguro de vida para el Betis, dándole aire al equipo cada vez que lo necesitaba. Fútbol control, personalidad, presión, colocación, movilidad, juego asociativo y una gran lectura de las jugadas. Se ofrece en salida y lleva el balón hacia tres cuartos. Casa muy bien con este equipo. Rendimiento inmediato.

Pablo Fornals (5): Tan comprometido como poco certero de cara a gol. Sin la clarividencia de otros días, estuvo especialmente sacrificado en los esfuerzos, siendo clave con la recuperación que empezó la jugada del 0-2. No estuvo del todo acercado en sus disparos a portería, especialmente en dos clarísimas durante la segunda mitad.

Ez Abde (8): Está en un estado de forma extraordinario. Se le ve mucho más maduro, especialmente acertado en la toma de decisiones. Y sobre todo, viendo portería con suma facilidad.

Antony (8): Por esto le firmaron. Para ser decisivo. Para aparecer cuando más le necesita el equipo. Participó en los dos goles del Betis. Oro molido. Y eso que sigue con molestias en el pubis...

Bakambu (8): Al César lo que le pertenece. Parece otro desde el cierre del mercado invernal. Si bueno fue su partido en el Metropolitano, mejor todavía fue el de este domingo. Fijó a los centrales, le dio salida al equipo y se generó los espacios él solito para ponerse tener ocasiones. Y encima volvió a la senda del gol.

Suplentes

Bartra (4): Sigue muy lejos de su mejor versión. Muriqi le ganó el salto en la acción del 2-1 y eso condicionó su partido. Y casi se carga el partido del Betis con esa mano en el 90.

Ángel Ortiz (7): A este nivel es titularísimo. Su entrada cortó de raíz el peligro del Mallorca por esa banda y se fajó a las mil maravillas para frustrar cada intento de Virgili.

Sergi Altimira (5): Se complicó lo menos posible. Nueve toques y dos duelos ganados.

Nelson Deossa (): S.C.