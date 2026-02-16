Basilio García Sevilla, 16 FEB 2026 - 18:41h.

El colombiano, Héctor Bellerín y Chimy Ávila se han ejercitado en el día de descanso

Extrañando al Cucho Hernández

Aunque en algunos partidos tanto Chimy Ávila como Cedric Bakambu han sabido suplirle, el Real Betis Balompié echa mucho de menos a Cucho Hernández. No a nivel de resultados, pues suma y está mirando hacia arriba en LALIGA EA SPORTS y también se ‘saltó’ la ronda de play off de la UEFA Europa League, pero sí en sensaciones, ya que el equipo necesita la referencia del colombiano arriba.

Este lunes, justo el día en el que se cumple un año de su primer partido en el Real Betis Balompié, Cucho Hernández se ha ejercitado en la Ciudad Deportiva Luis del Sol pese a que era el día que Manuel Pellegrini había decretado como descanso. Lo ha hecho junto a Chimy Ávila y Héctor Bellerín, con un objetivo claro al menos en el caso de los dos primeros: estar en el partido del sábado ante el Rayo Vallecano.

El compromiso del colombiano es máximo y, de hecho, aunque lleva entrenando con el grupo desde la pasada semana, no ha querido desaprovechar la oportunidad de ejercitarse este lunes para intentar llegar con el mejor estado de forma posible al partido del sábado ante el Rayo Vallecano. El plan del staff técnico es que tenga minutos ante los madrileños para poder estar prácticamente al 100% en el derbi ante el Sevilla FC del Estadio de La Cartuja, para el que quedan justo dos semanas.

“Avanzan en su etapa de recuperación, unos más adelantados que otros, es probable que en la próxima semana Cucho y Chimy estén disponibles. A Héctor Bellerín le falta un poco más”, explicaba Manuel Pellegrini el pasado sábado justo después de confirmar que el colombiano no viajaría a Mallorca con la expedición verdiblanca.

Un año del Cucho

Este lunes se cumple un año del Cucho Hernández como bético. En concreto, de su debut oficial en un partido como verdiblanco. El colombiano fue titular en el Benito Villamarín en el duelo ante la Real Sociedad que acabó con victoria por 3-0 de los locales, el 16 de febrero de 2025. Tardó un mes en hacer su primer gol, ante el Leganés en Butarque, pero fue cogiendo carrerilla y ya son 15 los tantos que ha celebrado como verdiblanco.

El delantero que fichara Manu Fajardo del Columbus Crew de la MLS norteamericana, acumula ya 38 partidos como verdiblanco, en los que además de una quincena de goles ha otorgado cuatro asistencias. El Betis ya le espera como agua de mayo. O de febrero.