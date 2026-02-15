Pellegrini tenía razón con Bakambu

Álvaro Borrego 15 FEB 2026 - 23:21h.

El entrenador defendió al delantero y ante el Mallorca devolvió la confianza con un gran gol

El uno por uno del Betis contra el Mallorca en Son Moix

Compartir







Manuel Pellegrini tenía razón. El '9' del que tanto se habló en invierno resultó estar en casa. Durante estas semanas se ha hablado a largo y tendido sobre los movimientos del Real Betis en el mercado de enero. Parecía evidente que la dirección deportiva acudiría a la ventana de transferencias en busca de un delantero, sobre todo tras la lesión del Cucho Hernández, pero las lesiones de Isco o Lo Celso hicieron virar el plan inicial y finalmente, con el consenso de todas las partes, se decidió apostar por un centrocampista. La entidad le invitó a Cédric Bakambu a salir, pero el delantero desestimó todas las propuestas y apostó por su continuidad. A partir de ahí obtuvo el apoyo de todo el club, interna y públicamente, y ahora el propio congoleño lo devuelve en forma de grandes actuaciones.

Porque lo del Metropolitano pareció no ser casualidad. Ante el Atlético de Madrid desperdició grandes ocasiones, pero realizó un trabajo impagable para el equipo. Este domingo, frente al Mallorca, Manuel Pellegrini le dio una nueva oportunidad y otra vez la aprovechó a las mil maravillas. Cédric Bakambu logró el gol que le daba la tranquilidad definitiva al Real Betis. Todo un premio para el delantero, tras tantas semanas de incertidumbre, y que respalda lo que dijo el entrenador en la rueda de prensa.

PUEDE INTERESARTE La brutal paliza de los ultras del Betis a los radicales del Nàstic de Tarragona

"Cedric siempre ha trabajado muy bien. Hablamos muchas veces de que se pedía el ‘9’ y teníamos un ‘9’ en casa. Este es el cuarto o quinto plantel más goleador. Sabemos la opinión del cuerpo técnico, todas las posiciones que se puedan mejorar son bienvenidas. Siempre ha trabajado bien y ojalá las ocasiones que tenga las convierta", decía Pellegrini en la rueda de prensa previa.

Una opinión que ratificó este domingo, cuando volvió a halagar al propio Bakambu: "Son muchas razones. Él tuvo una lesión que le paró cuatro meses, le costó retomar su nivel, pero él nos da cosas importantes. Teníamos también al Cucho, tenemos a otros que pueden jugar de 9... si regresan todos, podemos tener la cuarta o quinta delantera más goleadora".