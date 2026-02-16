Pepe Jiménez Sevilla, 16 FEB 2026 - 13:05h.

Manuel Pellegrini no quiere euforia con la Champions: "No debemos confundir ilusión de realidad"

El Mallorca reconoce que el 'nuevo estilo' del Betis le hace aún más peligroso

La visita del Atlético de Madrid a La Cartuja, lo cambió todo. Manuel Pellegrini se sentó ante sus jugadores tras la dura derrota en Copa del Rey y repasó, en una extensa charla con vídeo incluido, todo lo que habían hecho mal en aquella cita. Desde entonces, el Betis cambió su idea, modificó su sistema y se convirtió, como admitieron en el Mallorca, en un rival aún más peligroso: "Lo peor es que lo sabíamos".

Porque el cambio de estilo, idea o planteamiento del Betis en estos dos últimos encuentros no es ningún invento del que escribe. El conjunto de Manuel Pellegrini ha pasado de acumular, de media, más del 50% de posesión a pasar, de milagro, del 30% (36.4% ante el Atleti y 35.5% ante el Mallorca), ha replegado su línea de presión, ha modificado levemente su sistema y como el propio entrenador reconocía, ha pasado a "esperar el error" de sus contrincantes para atacar.

Lo hace, además, beneficiándose de la calidad de Fornals y Fidalgo para lanzar ataques y de la velocidad de jugadores como Antony, Abde o Bakambu con espacios. Es letal.

Esto no significa que el Betis ataque menos, ni mucho menos, sino que lo hace de manera diferente. Ante el Mallorca, sin apenas balón ni protagonismo, sumó un balón al palo, un disparo de Antony y el gol de Abde en apenas 18', marchándose al descanso con apenas un disparo más -el de Bakambu- y un 0-2 muy cómodo. Letales.

Sergi Darder y el lamento ante el Betis: "Lo sabíamos"

En el Mallorca, además, reconocen que sabrían que pasaría. Sergi Darder, voz autorizada del vestuario, reconocía ante los micrófonos de DAZN que "ha pasado lo que sabíamos que pasaría, confiábamos en contrarrestar esos contrataques, pero el Betis ahora mismo, a parte de tener jugadores con talento, compite mejor en bloque medio bajo, y con jugadores de tanta calidad es difícil contrarrestarlos".

"Ahora mismo al contraataque el Betis te mata, puedes preparar muy bien el partido que nos han pillado demasiadas veces ahí, podría decir que es un buen partido nuestro pero cuando sabes que puede pasar y pasa tantas veces, a pesar de haber dominado no puedo decirlo", añadía en sintonía de su entrenador, que comentaba posteriormente que "hemos visto un Betis como el de la semana pasada en el Metropolitano. Estaban muy equilibrados tras pérdida, tienen tres jugadores que al espacio te pueden matar, en el segundo tiempo se entiende porque te vuelcas, pero las del primer tiempo se pueden defender mejor".

Este nuevo Betis "te mata" y lo hace, además, preparadísimo para volver a dominar los encuentros cuando lo necesite. Y eso es una ventaja enorme.