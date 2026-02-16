Pepe Jiménez Sevilla, 16 FEB 2026 - 10:40h.

Pellegrini tenía razón con Bakambu

Cedric Bakambu bromeó sobre la situación ante las cámaras del club

Compartir







No todo le iba a salir bien a Cedric Bakambu en Mallorca. El atacante del Betis, que firmó un notable encuentro y se reencontró con el gol ante los de Jagoba Arrasate, fue uno de los protgonistas del postpartido en Real Betis TV, sin embargo, su entrevista no salió tal y como se esperaba.

Prácticamente finalizando la entrevista, los técnicos del Mallorca apagaron, posiblemente sin intención alguna, todas las luces de la zona mixta y Cedric Bakambu se quedaba, junto al cámara y el periodista, totalmente a oscuras.

PUEDE INTERESARTE Carlo Ancelotti disfruta del Carnaval en Brasil: su cariño con Ronaldo y Denilson

Los técnicos verdiblancos, rápidamente, buscaron solución y encendieron el foco de la propia cámara, dejando un plano diferente pero aún con el delantero presente. El periodista intentaba, entre bromas, continuar con total normalidad, pero Bakambu no lo podía evitar.

"¿Me ves o no?", decía entre risas antes de preguntar si "¿entonces seguimos?", tapándose la cara al recibir la luz del foco de manera directa.

Una anécdota, sin mayor importancia, que no sentó ni mal al delantero, que se marchaba de la zona de entrevistas riéndose, sabiendo que, al fin, había recuperado ese gol que tanto reclamaba el público y sus propios compañeros.

Pellegrini y la 'recuperación' de Bakambu

"Son muchas razones las que no le han dejado rendir. Él tuvo una lesión que le paró cuatro meses, le costó retomar su nivel, pero él nos da cosas importantes. Teníamos también al Cucho, tenemos a otros que pueden jugar de 9... si regresan todos, podemos tener la cuarta o quinta delantera más goleadora. Ha sido el plantel el que nos ha permitido llegar a esta posición en LALIGA a estas alturas", comentaba Pellegrini en zona mixta tras la cita.

PUEDE INTERESARTE Pellegrini da la clave para haber sacado el mejor rendimiento de Ez Abde en el Betis

Manuel Pellegrini siempre insistió en su defensa, en lo que aún podía ofrecerle al Betis y Bakambu, antes de lo que muchon esperaban, reapareció y lo confirmó.