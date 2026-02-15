Álvaro Borrego 15 FEB 2026 - 23:42h.

Ha participado en 15 goles esta temporada y se ha convertido en uno de los grandes exponentes del Betis

El uno por uno del Betis contra el Mallorca en Son Moix

Compartir







Otra vez Ez Abde. El marroquí volvió a ser el principal argumento del Real Betis, convirtiéndose en una de las piezas claves para obtener el triunfo frente al Mallorca. Suyo fue el gol que abrió el marcador, en toda una demostración de olfato goleador. Ha sido ese su gran cambio respecto a temporadas pasadas, mostrándose mucho más maduro, mucho más pausado y, sobre todo, mucho más certero de cara a portería. Una tesitura que parecía utópica hace algo más de un año, dado que sus condiciones, tan arrolladoras como ilusionantes, nunca terminaban de verse reflejadas con continuidad en el césped. Algo que sí está ocurriendo desde poco antes de la final de la Conference League.

Una brillantez en el juego, y capacidad para aparecer en momentos importantes, a la que le ha dado continuidad esta temporada, siendo uno de los principales argumentos de este Real Betis. Él mismo confesó a principios de curso que cada día le dedicaba un tiempo extra a desarrollar sus virtudes, con sesiones individualizadas para mejorar su olfato.

Ese crecimiento le ha llevado a lograr nueve goles y seis asistencias este curso y, entre otras cosas, a colarse entre los máximos goleadores históricos del Betis en Europa. Por poner en contexto sus números, es el tercer máximo artillero del equipo y el segundo máximo asistente. Con 15 participaciones de gol, únicamente Antony le ha dado más en esa faceta.

Sobre él hablaba Manuel Pellegrini en sala de prensa, explicando cuáles han sido las claves para este crecimiento. "Me alegro mucho por él, él tiene muchas condiciones, ha madurado muchísimo. Él escucha lo que le dicen, no se encierra, siempre está abierto a la crítica y el consejo. Por eso ha aumentado sus goles, antes producía mucho, pero pocas acababan en gol. Se lo ha ganado día tras día".