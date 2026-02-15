Manuel Pellegrini no quiere euforia con la Champions: "No debemos confundir ilusión de realidad"

Pepe Jiménez Sevilla, 15 FEB 2026 - 23:26h.

Pellegrini tenía razón con Bakambu

Manuel Pellegrini atendió a los medios de comunicación tras el triunfo ante el Mallorca

Manuel Pellegrini, entrenador del Betis, atendió a los medios de comunicación tras el triunfo ante el Mallorca (1-2) y aunque no podía ocultar su sonrisa, el chileno quiso frenar cualquier tipo de euforia alrededor de la Champions League: "No debemos confundir un deseo con una realidad".

"Me voy contento con el equipo, hicimos un gran partido ante un rival que venía de ganarle al Sevilla por cuatro goles. Partido parejo, pero las ocasiones más claras las tuvimos nosotros", comenzaba contando el chileno.

Cuestionado por el inicio de la cita, Pellegrini reconocía que "entramos muy atrás, esperando que se equivocaran. Teníamos que obligarles a que se equivocasen. No nos crearon ocasiones importantes, después nos asentamos y tuvimos más control del partido".

Además de ello, Manuel Pellegrini también trató otros temas:

El encuentro de Abde: "Me alegro mucho por él, él tiene muchas condiciones, ha madurado muchísimo. Él escucha lo que le dicen, no se encierra, siempre está abierto a la crítica y el consejo. Por eso ha aumentado sus goles, antes producía mucho, pero pocas acababan en gol. Se lo ha ganado día tras día".

El rendimiento de Bakambu: "Son muchas razones. Él tuvo una lesión que le paró cuatro meses, le costó retomar su nivel, pero él nos da cosas importantes. Teníamos también al Cucho, tenemos a otros que pueden jugar de 9... si regresan todos, podemos tener la cuarta o quinta delantera más goleadora. Ha sido el plantel el que nos ha permitido llegar a esta posición en LALIGA a estas alturas".

La ilusión por ir a la Champions League: "Lo he dicho siempre, vamos a tener la ambición de llegar lo más arriba posible. Siempre lo intentamos, pero no debemos confundir una ilusión con una realidad. Nuestra intención es volver a Europa, ojalá sea Champions, pero tenemos equipos importantes por delante. Vamos a intentar meternos en Europa League y llegar lo más lejos posible".