Pepe Jiménez Sevilla, 15 FEB 2026 - 23:19h.

El uno por uno del Betis contra el Mallorca en Son Moix

Abde atendió a los medios de comunicación tras la victoria

Compartir







Felicidad plena en el Betis. El conjunto de Manuel Pellegrini consiguió vencer este domingo al Mallorca (1-2) en un encuentro muy serio en el que, además, estuvieron respaldados por un buen número de béticos desplazados hasta la isla. Tras el encuentro, Abde atendió a los micrófonos de DAZN y no pudo evitar sonreír al ser cuestionado por la grada: "Es una locura".

"La afición del Betis es una locura, están siempre con nosotros. Somos unos locos de la cabeza. Muy agradecido", decía el marroquí mirando a la grada y sonriendo.

PUEDE INTERESARTE La brutal paliza de los ultras del Betis a los radicales del Nàstic de Tarragona

Cuestionado por su tanto, Abde comentaba que "siempre intento llegar al segundo palo. Como has visto, me ha caído y, gracias a Dios, la he metido". "Tenemos que seguir en esta línea, ponernos el objetivo de llegar a Champions. No es fácil, pero esperemos que podamos llegar", añadía antes de cerrar su entrevista.

Abde, más Abde que nunca

El extremo marroquí, MVP de la cita de este domingo, volvió a firmar un encuentro made in Abde. Comprometido en defensa, el ex de Osasuna se mostró hábil, rápido e inteligente para no solo marcar el primero, sino para haber podido sumar alguno más antes del cierre del encuentro.

Jagoba Arrasate, en la previa, advertía que era fundamental detener tanto a Abde como a Antony, ya que si ellos brillaban sería prácticamente imposible vencer y el extécnico del marroquí llevaba razón: el primero, tras un disparo del brasileño... y un rechace para el exjugador del Barça.

"Él tiene muchas condiciones, ha madurado muchísimo. Él escucha lo que le dicen, no se encierra, siempre está abierto a la crítica y el consejo. Por eso ha aumentado sus goles, antes producía mucho, pero pocas acababan en gol. Se lo ha ganado día tras día", decía Manuel Pellegrini, un hombre encantado con su futbolista.