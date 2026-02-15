Logo de El DesmarqueEl Desmarque
La sonrisa de Abde al hablar de la afición del Betis: "Somos unos locos de la cabeza"

Abde, en la entrevista post partido.
Abde, en la entrevista post partido. DAZN
Felicidad plena en el Betis. El conjunto de Manuel Pellegrini consiguió vencer este domingo al Mallorca (1-2) en un encuentro muy serio en el que, además, estuvieron respaldados por un buen número de béticos desplazados hasta la isla. Tras el encuentro, Abde atendió a los micrófonos de DAZN y no pudo evitar sonreír al ser cuestionado por la grada: "Es una locura".

"La afición del Betis es una locura, están siempre con nosotros. Somos unos locos de la cabeza. Muy agradecido", decía el marroquí mirando a la grada y sonriendo.

Cuestionado por su tanto, Abde comentaba que "siempre intento llegar al segundo palo. Como has visto, me ha caído y, gracias a Dios, la he metido". "Tenemos que seguir en esta línea, ponernos el objetivo de llegar a Champions. No es fácil, pero esperemos que podamos llegar", añadía antes de cerrar su entrevista.

Ez Abde celebra su gol al Mallorca
Ez Abde celebra su gol al Mallorca. EFE
Abde, más Abde que nunca

El extremo marroquí, MVP de la cita de este domingo, volvió a firmar un encuentro made in Abde. Comprometido en defensa, el ex de Osasuna se mostró hábil, rápido e inteligente para no solo marcar el primero, sino para haber podido sumar alguno más antes del cierre del encuentro.

Jagoba Arrasate, en la previa, advertía que era fundamental detener tanto a Abde como a Antony, ya que si ellos brillaban sería prácticamente imposible vencer y el extécnico del marroquí llevaba razón: el primero, tras un disparo del brasileño... y un rechace para el exjugador del Barça.

"Él tiene muchas condiciones, ha madurado muchísimo. Él escucha lo que le dicen, no se encierra, siempre está abierto a la crítica y el consejo. Por eso ha aumentado sus goles, antes producía mucho, pero pocas acababan en gol. Se lo ha ganado día tras día", decía Manuel Pellegrini, un hombre encantado con su futbolista.

