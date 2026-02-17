Diego Páez de Roque Madrid, 17 FEB 2026 - 21:49h.

Ambos árbitros VAR sufrirán castigos para la siguiente jornada

El CTA reconoce el "error humano" en la revisión del fuera de juego de Cubarsí, pero respalda la decisión del VAR

La jornada 24 de LALIGA EA SPORTS dejó varias jugadas polémicas. Algunas las han explicado desde el CTA en Tiempo de Revisión, como el posible penalti a Agoumé, y otras han contradicho al árbitro, como en el gol anulado a Borja Iglesias.

Pero hay otras tantas acciones muy comentadas en los últimos días a las que no les han dedicado ni un minuto en el vídeo publicado en redes sociales. Sin embargo, esta misma tarde se han conocido algunos de los castigos a ciertos árbitros que reflejan el malestar del CTA con estas situaciones sin haberlas metido en Tiempo de Revisión.

Neverazo para el VAR del Girona-Barcelona

Según ha publicado el diario AS, David Gálvez Rascón, árbitro VAR del partido que cerraba la jornada, será apartado hasta nueva orden, lo que es conocido como 'neverazo'.

El encuentro dejó varias jugadas polémicas y que pudieron ser decisivas en el choque. El más sonado es el pisotón de Echeverri sobre Koundé antes del último gol del Girona, el cual entienden desde el CTA que debió haber sido revisado en el VAR.

La otra acción fue tras el penalti de Lamine Yamal. El '19' estrelló el balón en el palo y fue directo hacia Bryan Gil y De Jong, quienes habían entrado al área antes de tiempo. Para muchos expertos arbitrales, la pena máxima se debió haber repetido al intervenir ambos jugadores.

Castigo menor para el VAR del Real Madrid-Real Sociedad

Por otro lado, también han decidido castigar a Daniel Jesús Trujillo, el árbitro del VAR en el Santiago Bernabéu. Sin embargo, esta situación es diferente a la del VAR del derbi catalán, pues su sanción ha sido menor y será relegado a asistente de VAR en el siguiente partido que se le asigne.

Esto se debe al segundo penalti cometido por Aramburu sobre Vinicius, ya que el CTA entiende que se debe a una jugada de difícil interpretación, aunque sí debió avisar a Hernández Maeso para que revisase la jugada en el monitor del VAR.