La semana transcurre y en la memoria de todos los vigueses aún resuena lo sucedido en el RCDE Stadium ante el Espanyol. El Celta de Vigo empató a dos goles en un duelo que no estuvo exento de polémica. La protagonizó Borja Iglesias con un gol desde el suelo que fue anulado por posición antirreglamentaria. La decisión del árbitro dio mucho que hablar a instancias del VAR y la disparidad de opiniones vuelve a sonar con fuerza tras la decisión final del Comité Técnico de Árbitros.

El colegiado anuló el tanto de Borja Iglesias después de revisar la jugada en la pantalla. En este caso se amparó en la norma que explica que si el balón viene de un contrario sin jugarlo de manera voluntaria, la posición en este caso del delantero del Celta si es de fuera de juego. Finalmente, el tanto fue anulado y todo continuó con empate.

Sin embargo, ni el Celta ni su afición estaban conformes con esta decisión. Al igual que hubo disparidad de opiniones entre los diferentes expertos arbitrales, también sucedió lo mismo cuando el Comité Técnico de Árbitros analizó la acción con detenimiento durante la semana. Tras revisarla, el CTA admitió el error y reconoció que el tanto debió subir al marcador.

La explicación del CTA

El Comité Técnico de Árbitros explico la mencionada validez del gol de Borja de la siguiente forma:

"El Celta anota un gol que inicialmente se concede. En el chequeo el VAR detecta una situación de fuera de juego del propio jugador que marca, por lo que recomienda al árbitro una revisión en el monitor. Tras ver la acción, el árbitro anula el gol. La regla 11, el fuera de juego, explica que un jugador en posición adelantada no será sancionado si recibe el balón de un adversario que juega voluntariamente el balón, lo que implica que el jugador defensor debe tener control corporal pleno. Para el CTA, el toque del defensor del español es juego voluntario, ya que ataca el balón con pleno control corporal. Por lo tanto, el gol debió subir al marcador".