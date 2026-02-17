Diego Páez de Roque Madrid, 17 FEB 2026 - 19:33h.

El CTA ha hecho una excepción en Tiempo de Revisión

Raphinha pone el punto de mira sobre los árbitros: "Es muy complicado cuando las normas son diferentes si va en tu favor"

Por primera vez desde que se creó Tiempo de Revisión, donde el Comité Técnico de Árbitros explican algunas de las jugadas más polémicas de la jornada, han incluido una acción de otra competición. Este martes, la Real Federación Española de Fútbol ha publicado el vídeo en sus redes sociales, donde han explicado el fuera de juego de Cubarsí en Copa del Rey.

Cuando el Atlético ya dominaba el partido por 4-0, el defensa culé recortó distancias en una jugada embarullada dentro del área rojiblanca. Sin embargo, después de hasta 7 minutos de revisión, Martínez Munuera terminó señalando fuera de juego por la posición del propio central. Una acción de la que se han quejado en la ciudad condal.

El CTA explica el fuera de juego de Cubarsí

"Vamos a esclarecer, de manera excepcional, lo sucedido en la ida de semifinales de la Copa del Rey entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona. La peculiaridad de la acción lo merece", comenzó diciendo Marta Frías, la portavoz del CTA.

Tras el gol, el equipo VAR llevó a cabo el análisis de la jugada con el fuera de juego semiautomático SAOT. Sin embargo, como ya se había explicado, se genera un fallo en el sistema derivado de un error en el traqueo del balón justo en el momento del toque de Lewandowski.

"A esto, y de ahí el excesivo tiempo en la resolución de la jugada, se sumó un error humano del operador de fuera de juego del proveedor del sistema SAOT, que no abrió el canal adecuado de comunicación para informar de esta incidencia a la sala VOR al cortarse la comunicación", explicó Marta Frías.

Es decir, los árbitros de VAR no tuvieron la información final de conformaba el fallo en el SAOT hasta 4 minutos y 03 segundos después del gol. "Tras recibir esa información, iniciaron el lanzamiento manual de las líneas de fuera de juego para llevar a cabo la toma de decisión".

Finalmente, la portavoz explicó que el CTA determina que la jugada está bien arbitrada. "Existe fuera de juego. El procedimiento seguido fue el estipulado y, en definitiva, la decisión tomada en la dala VOR fue correcta".

Además, recalcaron que el CTA es uno de los principales perjudicados ante estos errores tecnológicos ajenos totalmente a sus competencias. "El proveedor tecnológico del SAOT es una empresa ajena a la RFEF y al CTA".