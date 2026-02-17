eldesmarque.com 17 FEB 2026 - 20:50h.

El CTA entiende que no hubo ni "imprudencia ni contacto temerario"

El Sevilla activa la maquinaria legal para defender a Almeyda

Otro capítulo más que sumar al largo historial de desencanto entre el Sevilla FC y el Comité Técnico de Árbitros. Tanto los jugadores como Matías Almeyda clamaron al cielo el pasado fin de semana, por lo que consideraron toda una injusticia sufrida contra el Alavés. Más allá de la expulsión del entrenador, que se expone a una sanción sin precedentes, en el club también entienden que hubo penalti sobre Agoumé y esa decisión bien pudo cambiar el devenir del partido, con todo lo que habría supuesto un botín mayor para los intereses del equipo sevillista.

La acción en cuestión llegó a la media hora de partido. Con más arrojo que otra cosa, el Sevilla FC intentaba rondar los dominios de Sivera, con varios centros al área con peligro. En una de esas transiciones, o segundas jugadas, el balón llegó a los pies de Lucien Agoumé, quien trataba de controlar y darse la vuelta para encontrar algún receptor. Fue ahí cuando Youssef, protagonista en la primera amarilla de Juanlu, cometió una entrada por detrás que pareció suficiente para derribar al mediocentro francés.

En las imágenes de televisión se puede ver cómo Youssef levanta la pierna y con la rodilla toca en la parte trasera del muslo de Lucien Agoumé, que cayó al suelo nada más notar el contacto. Nada más verlo Matías Almeyda pidió pena máxima y el Sánchez-Pizjuán se volcó al unísono contra el colegiado. Sin embargo, Iosu Galech Apezteguía no decretó nada punible y terminó imperando el criterio del juez principal, dado que esta vez el VAR decidió no intervenir.

Una decisión que ahora ha respaldado el CTA, quien, para sorpresa de nadie, respalda al árbitro y, según sus normas, tampoco era pena máxima. Esta es la valoración que ha emitido la RFEF.

"En una disputa dentro del área del Alavés, Agoumé gana la posición y el defensa visitante intenta disputar el balón. Sin llegar a jugarlo contacta en la parte posterior de la pierna, que cae al suelo. El árbitro interpreta que el contacto no alcanza el nivel de imprudencia necesario para sancionar penalti y permite continuar el juego. según las reglas, una falta dentro del área debe sancionarse como penalti solo si existe una acción imprudente, temeraria o con uso de fuerza excesiva. Para el CTA la jugada se trata de un contacto normal de fútbol, por lo que entiende que la decisión de campo es correcta".