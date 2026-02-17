Pablo Sánchez 17 FEB 2026 - 23:20h.

Uno por uno y notas del Real Madrid en Lisboa, dos notables y dos suspensos

El partido del Real Madrid ante el Benfica en el Estádio da Luz quedó marcado por lo que sucedió justo después del golazo de Vinicius Junior. Al brasileño le recriminaron su celebración y todo desembocó en unos presuntos insultos racistas de Prestianni al jugador blanco que paralizaron el encuentro. El árbitro activó el protocolo racista y el duelo pasó unos minutos detenidos mientras los protagonistas trataban de volver a la calma.

La última media hora de partido transcurrió con normalidad, aunque con tensión. Tras el pitido final, los protagonistas dieron su versión de los hechos y el primero en hacerlo fue Fede Valverde. El uruguayo salió en defensa de Vinicius y cargó contra la forma de actuar de Prestianni. Aplaudió el comportamiento de sus compañeros ante lo sucedido y destacó el partido de su equipo para llevarse un resultado muy positivo de cara al partido de vuelta.

La valoración de Fede Valverde

Episodio racista: "No se sabe qué le habrá dicho, pero según los compañeros que han estado cerca le ha dicho algo feo, algo que no se debe decir. Muchas personas han peleado por esto, Vini es uno de ellos y si sigue pasando, en lo personal creo que es lamentable que una cámara de tantas que hay no haya registrado eso. Si te tapas la boca para decir algo es porque estás diciendo algo que no está bien. Es lamebtable. Orgulloso de los compañeros que han defendido a Vini, de Vini por seguir adelante, ha dado un partido espectcular, con eso me quedo. Es algo muy grave, ha pasado muchas veces ya y creo que a este punto retirarse no es una opción que le guste al espectáculo del fútbol, pero también hay alguien que ha dañado el espectáculo diciendo algo que no está bien. Dudo que no haya una cámara que haya visto esto".

Análisis de la victoria: "Nosotros nos tenemos que quedar con el partido que hicimos a nivel de equipo. Nos vamos con un buen resultado. Si todos corremos ese poquito para presionar y recuperar el balón cuanto antes es mucho más fácil y tenemos más energía. A la hora de atacar estás más cerca del arco rival y eso se notó hoy".