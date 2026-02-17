Uno por uno y notas del Real Madrid en Lisboa, dos notables y dos suspensos

Un golazo de Vinicius da ventaja al Real Madrid

Los posibles rivales del Real Madrid si gana al Benfica y su camino a la final de la Champions League

El Real Madrid ha logrado un valioso triunfo ante el SL Benfica que le acerca a octavos de final de la Champions League. Un solitario golazo de Vinicius al inicio de la segunda mitad, que originó una tangana por su celebración y un supuesto insulto racista de Pestrianni, da ventaja a los blancos de cara al partido de vuelta, que se disputará la próxima semana.

Courtois (7): su milagro habitual. Firmó una parada espectacular a Aursnes a los 24 minutos con 0-0 en el marcador en una de las pocas acciones en las que le exigieron.

Alexander-Arnold (7): las coberturas constantes de Valverde le sirvieron para cumplir atrás y para destacar con balón. Hasta se atrevió sacando el balón con una ruleta en su propia área.

Rüdiger (8): serio, contundente, recuperando la solidez defensiva que ansiaba el equipo semanas atrás.

Huijsen (8): esta vez sí mostró su mejor versión. Sin errores, correcto con balón y certero en las acciones defensivas.

Carreras (6): sufrió de inicio ante Dedic, pero se fue entonando con el paso de los minutos atrás y protagonizó buenas jugadas en ataque.

Fede Valverde (5): gran implicación defensiva para ayudar a Trent partiendo desde la banda derecha de la medular. En ataque y con balón, discretísimo.

Arda Güler (5): bastante más discreto y poco intervencionista de lo habitual. Trubin evitó su gol justo antes del descanso con un paradón abajo. Sustituido en el 86'.

Tchouaméni (8): sensacional en los cortes y en los duelos. Probablemente de sus mejores partidos ejerciendo de pivote, bien posicionado y frenando las acometidas locales. Con balón más discreto, eso sí, pero lo suyo lo hizo de manera sobresaliente.

Camavinga (6): actuó más de segundo lateral, acudiendo a las ayudas a Carreras por la izquierda de manera constante, que de centrocampista puro. En ataque, una buena asistencia a Mbappé y nada más. Notable atrás, eso sí.

Vinícius (8): flojo en el primer tiempo, en el que apenas desbordó desde su costado, aunque gozó de una buena ocasión a la media vuelta dentro del área que se marchó cerca del palo y dejó una buena asistencia a Mbappé de espuela. En la segunda lo monopolizó todo: marcó un golazo decisivo por la escuadra, lo celebró bailando en el córner, paró el partido tras los insultos de Pestrianni y protagonizó buenas jugadas desde la izquierda que frenó Trubin.

Mbappé (3): noche aciaga del francés, que dio la sensación de estar lejos de su mejor nivel físico. Sus tres primeras intervenciones se tradujeron en pérdidas. Tuvo tres ocasiones clarísimas en el primer tiempo de las que no suele fallar: no llegó a la primera, rozó el larguero la segunda y Trubin le detuvo la tercera. En el segundo tiempo, completamente desapercibido.

Sustituciones del Real Madrid ante el Benfica

Brahim Díaz (4): entró en el 86' por Guler, pero contando con el descuento jugó un total de 17 minutos... y tocó cuatro veces la pelota.

Thiago Pitarch (SC): sustituyó a Camavinga en el 94' para jugar en la medular e intervino incluso más que Brahim.

Carvajal (SC): entró en el 99', de manera sorprendente, por Álvaro Carreras para jugar en la izquierda.