Diego Páez de Roque Madrid, 17 FEB 2026 - 23:38h.

El argentino y el brasileño tuvieron un pique en el partido

Mourinho no estará en el Bernabéu tras ser expulsado por pedir la roja de Vinicius

Compartir







La segunda parte del Benfica-Real Madrid fue una de las más tensas de la temporada. Comenzó con el golazo de Vinicius Jr, su baile en la celebración y la posterior tangana entre jugadores de ambos equipos que terminó con el insulto racista de Gianluca Prestianni al brasileño que detuvo el partido durante 10 minutos.

A partir de ahí, la tensión se incrementó, generando nuevas tanganas como la de Mbappé con Otamendi e incluso la fijación del francés con Prestianni por el insulto racista a Vinicius.

José Mourinho también se contagió del ambiente. El portugués fue expulsado al reclamar con demasiada insistencia la segunda tarjeta amarilla para Vinicius tras una falta peligrosa en la frontal del área del Real Madrid. De esta forma, el técnico luso no podrá reencontrarse con la que fue su afición en el césped y tendrá que seguir el choque desde uno de los palcos del estadio.

La provocación de Otamendi a Vinicius

Entre todos los piques, llamó la atención un encontronazo entre Otamendi y Vinicius Jr. Dentro del área del Benfica, las cámaras del partido captaron al central argentino levantándose la camiseta y señalándose un tatuaje delante del brasileño.

Nicolás Otamendi es una persona de muchos tatuajes. Tiene el torso al completo lleno de tatuajes, entre ellos algunos de sus logros más importantes con la Selección Argentina.

Justo debajo del pecho y encima del ombligo, tiene en su piel sus dos Copas América y lo más importante, la Copa del Mundo. En medio de los nervios y la tensión, no ha dudado en enseñársela a Vinicius Jr, quien no ha conseguido tocar metal con su selección.

No había sido el primer encontronazo entre ellos. En la celebración del gol, que muchos entendieron como una provocación, Otamendi le reprochó a Vinicius su actitud y su baile frente a la grada del Benfica.