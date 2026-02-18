Jorge Morán 18 FEB 2026 - 09:13h.

Tchouameni contó la versión del futbolista del Benfica

Prestianni niega el insulto racista a Vinicius y denuncia ser amenazado por jugadores del Madrid

El Real Madrid cierra filas alrededor de Vinicius después de los supuestos insultos racistas de Prestianni en el partido contra el Benfica. La imagen del futbolista argentino tapándose la boca hace imposible conocer lo que de verdad le dijo al brasileño, aunque Tchouameni ha querido desvelarlo en zona mixta.

El francés salió a hablar con los medios de comunicación, señalando a Prestianni por su comportamiento en una imagen que dará mucho que hablar. Un insulto que el argentino asegura no haber realizado, dando una explicación igual o peor sobre lo que de verdad expresó.

La intolerable versión de Prestianni

Lejos de disculparse o de dar una versión que le aparte de lo intolerable de la situación, Gianluca explicó sus palabras a los jugadores del Real Madrid, como desveló Tchouameni. "La verdad es que eso no puede pasar. Nos han dicho que el chico le ha dicho "mono" con la camiseta tapando la boca", apuntó el francés.

"Luego él (Prestianni) dice que no dijo nada, que dijo maricones, pero da igual", desveló el mediocentro del Real Madrid en lo que supondría un insulto homófobo. "Hemos hablado como equipo y Vini nos dijo que teníamos que seguir jugando. No sé qué decir. Hablaremos. Esto no puede pasar", zanjó sobre el asunto.

Los jugadores del Real Madrid y su decisión de jugar

Tchouameni apuntó el motivo por el que el Real Madrid continuó jugando un partido que debería haberse suspendido. "Si hay un problema como equipo, salimos. Pero lo hemos hablado y dijimos que teníamos que jugar. Lo hicimos y ganamos. Y al Bernabéu", comentó sobre lo hablado con Arbeloa.

Fede Valverde fue otro de los que salió a defender a Vinicius tras el pitido final. "Según todos los compañeros de cerca han escuchando algo muy feo. Muchas personas llevan peleando por esto. Vinicius uno de ellos. Es lamentable, que de tantas cámaras no pueda registrar eso... Si te tapas la boca para decir algo... Orgullosos de Vinicius y su partidazo", señaló el uruguayo.

Además, desveló su intención de mantener 'el espectáculo'. "El insulto es algo muy grave. Ha pasado muchas veces ya. Como compañeros hay que ayudarlo y apoyarlo. Dudo que no haya una cámara que lo haya visto", concluyó Valverde.